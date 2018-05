Il fulgore di Dony: trama e cast del film di Pupi Avati. Stasera su Rai 1

Il grande regista Pupi Avati, torna sul piccolo schermo con un nuovo film scritto da Tommaso Avati.

Il fulgore di Dony è la storia di una brillante adolescente che si innamora di un suo compagno di scuola, Marco, energico e misterioso. Un incidente cambierà per sempre le loro vite.

Protagonisti del film, i giovanissimi Saul Nanni e Greta Zuccheri Montanari, due talenti già noti al grande pubblico. Nel cast, tra gli altri, troviamo anche Lunetta Savino, Giulio Scarpati, Ambra Angiolini, Andrea Roncato e Alessandro Haber.

Il fulgore di Dony: la trama del film, curiosità sulla pellicola

La pellicola andrà in onda questa sera, in prima visione su Rai 1. Dony è una studentessa bolognese di appena 15 anni e sogna di diventare una famosa ballerina. Marco, invece,è un giovane sportivo, ribelle e con la passione per la musica.

Il cortile della loro scuola diventa galeotto di una storia d’amore adolescenziale, pura, che si inserisce negli schemi quotidiani. Un terribile incidente, però, metterà a dura prova il loro rapporto.

Marco viene abbandonato dai suoi amici e i genitori di Dony cercano di allontanarla da lui. I sentimenti che la giovane licale prova per lui, per fortuna, saranno più forti di qualsiasi ostacolo. La ragazza resterà al fianco di Marco nei momenti più bui, diventando, in seguito, una vera e propria compagna di vita.

Il regista aiuta gli spettatori a toccare con mano molti aspetti della vita quotidiana, in alcuni casi dati per scontato.

Ancora una volta, Pupi Avati, si serve di una romantica e genuina storia d’amore per trasmettere al pubblico valori come l’altruismo, la generosità e la forza d’animo. Del resto, fulgore è sinonimo di splendore e lucentezza, le caratteristiche di cui Dony si portavoce.

