Ciriaco De Mita rapinato in casa a Nusco, indagano gli inquirenti

Ciriaco De Mita, presidente del consiglio dal 1988 al 1989, è stato rapinato nella sua villetta a Nusco, nell’Alta Irpinia. Erano circa le 3.30 della notte del 28 maggio quando 4 uomini hanno fatto infrazione a casa dei coniugi De Mita. E’ stata la moglie, Anna Maria Scarinzi, a sorprendere i ladri che, dall’accento, sembrano provenire da Paesi dell’Est Europa. Ciriaco De Mita, che dal 2014 è sindaco di Nusco, e Anna Maria si trovavano in salotto e stavano per recarsi a dormire, quando la signora se li è trovata davanti.

Non erano armati, ma indossavano guanti e passamontagna. I malviventi non hanno esercitato nessuna azione violenta, hanno rassicurato l’anziana coppia e si sono fatti aprire la cassaforte. Hanno rubato gioielli e altri oggetti preziosi; si sono poi dati alla fuga, scappando nella campagna che circonda l’abitazione. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della Compagnia di Montella (Avellino) e del Reparto Operativo del Comando Provinciale.

La moglie di Ciriaco De Mita indagata

Il giorno prima del furto, un’altra delicata vicenda ha toccato la moglie di Ciriaco De Mita. La donna, insieme alle tre figlie, è finita nel registro degli indagati della Procura di Avellino. In tutto sono dieci gli indagati nelle inchieste sulle onlus “Aias” e “Noi con loro”, di cui la Scarinzi è presidente. Si ipotizzano le accuse di truffa aggravata, peculato e riciclaggio.

Una delle anomalie riguarda il progetto di digitalizzazione e messa in rete di archivi e biblioteche, per consentire la lettura a ipovedenti e non vedenti, per cui sarebbero stati usati 200mila euro. In seguito alla scoperta di false fatture, la Guardia di Finanza ha sequestrato la struttura della onlus Aias.

