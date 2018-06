Finalmente la felicità: trama, cast e curiosità del film di Pieraccioni

Diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, la commedia Finalmente la felicità andrà in onda questa sera su Canale 5. Il film è uscito nelle sale cinematografiche il 16 dicembre 2011 e vede protagonisti lo stesso Pieraccioni, Rocco Papaleo, Maurizio Battista e la bellissima Ariadna Romero.

Trama semplice e lineare, dal tocco comico e romantico, la commedia narra la storia di un professore di musica che, alla morte della madre, viene a sapere che la donna aveva adottato una bambina brasiliana a distanza. Oggi la bambina è diventata una splendida modella e non vede l’ora di conoscere la famiglia italiana che le ha dato l’opportunità di realizzare il suo sogno.

Il film è stato girato tra Lucca e Santa Margherita di Pula, provincia di Cagliari, in un resort dal gusto classico.

Finalmente la felicità: trama del film

Il protagonista del racconto è Benedetto, insegnante di musica che vive a Lucca e che ha recentemente perso la madre. Grazie ad una trasmissione televisiva, scopre di avere una sorella adottiva brasiliana; la ragazza, diventata una famosa modella, desidera conoscerlo.

Tra i due, a poco a poco si instaurerà un fortissimo legame tanto che Benedetto aiuterà la sorella adottiva a liberarsi di un suo ex e di un rapporto deleterio. I due, dopo lunghe avventure e diesavventure, finiranno per innamorarsi e per creare una famiglia tutta loro.

Seguendo le orme della madre di Benedetto, la coppia adotterà a sua volta una bambina brasiliana e l’uomo coronerà finalmente il suo sogno. Riuscirà, infatti, ad inaugurare una scuola di musica tutta sua, grazie anche all’aiuto di un suo vecchio amico, direttore d’orchestra.

