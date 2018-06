Playoff Serie B: avanzano Cittadella e Venezia

Nella serata odierna è andato in scena il primo turno dei playoff di Serie B 2017/2018.

Playoff Serie B: Cittadella-Bari 2-2

Nella prima sfida è stato il Cittadella padrone di casa a spuntarla dopo i tempi supplementari contro il Bari per 2-2.

Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, sono gli ospiti a sbloccare il match al 51’ con Cristian Galano. I padroni di casa non si danno per vinti e ribaltano la sfida tra il 59’ ed il 69’ grazie ad una doppietta di Paolo Bartolomei. All’88’ però Franco Brienza acciuffa in extremis il pareggio che porta la sfida ai supplementari.

Qui il risultato resta invariato ma succede di tutto: tra nervosismo, risse e quant’altro, vengono espulsi ben tre giocatori baresi: trattasi di Norbert Gyomber (doppio giallo) e Franco Brienza dal campo e Stefano Sabelli dalla panchina.

Grazie al miglior piazzamento in classifica, il Cittadella avanza e in semifinale affronterà in sfida di andata e ritorno il Frosinone.

Cittadella-Frosinone mercoledì 6 giugno ore 18:30

Frosinone-Cittadella domenica 10 giugno ore 21:00

LEGGI ANCHE: MotoGP: al Mugello dominio Ducati. Torna a gioire Lorenzo, Dovizioso 2°

Playoff Serie B: Venezia-Perugia 3-0

Il Venezia sfrutta a dovere il fattore campo battendo il Perugia con un netto e perentorio 3-0 qualificandosi di conseguenza al turno successivo.

I lagunari sbloccano il risultato al 30’ grazie a Leo Stulac per poi raddoppiare al 74’ con Marco Modolo e chiudere definitivamente il discorso qualificazione all’83’ con Marco Pinato.

La squadra di Filippo Inzaghi se la vedrà ora nella doppia sfida di semifinale contro il Palermo.

Palermo-Venezia mercoledì 6 giugno ore 18:30

Venezia-Palermo domenica 10 giugno ore 21:00

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM