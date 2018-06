Giro del Delfinato 2018: tappe e percorso. I favoriti al via.

Dopo la conclusione del giro d’Italia, il grande ciclismo prosegue con il giro del Delfinato 2018 che andrà in scena dal 3 al 10 Giugno in Francia, prima dell’inizio del Tour de France. Anche quest’anno non mancheranno i grandi nomi; per gli italiani ad esempio occhi puntati su Vincenzo Nibali, uno dei favoriti. Ma ci saranno anche Romain Bardet, Julien Alaphilippe, Daniel Martin, Geraint Thomas e molti altri. Le tappe in programma saranno 8, con il prologo iniziale e un cronometro a squadre che faranno da contorno alle 6 tappe in linea. Di queste ben 4 prevedono un arrivo in salita, quindi lo spettacolo sembra garantito, oltre allo sforzo degli atleti.

Giro del Delfinato 2018: tappe e percorso

Il giro avrà inizio i 3 Giugno e si concluderà il 10, dopo appena una settimana. Questa competizione non vedrà soste, bensì 8 tappe in altrettanti giorni.

Ecco qui riportate le tappe in programma:

Domenica 3 Giugno: Valence- Valence (6,6 Km) prologo individuale;

Lunedì 4 Giugno: Tappa 1- Valence- Saint-Just-Saint-Rambert (179 Km);

Martedì 5 Giugno: Tappa 2- Montbrison- Belleville en Beaujolais (180 Km);

Mercoledì 6 Giugno: Tappa 3- Pont-de-Vaux – Louhans-Châteaurenaud (35 Km) cronometro a squadre;

Giovedì 7 Giugno: Tappa 4- Chazey-sur-Ain – Lans-en-Vercors (181 Km);

Venerdì 8 Giugno: Tappa 5- Grenoble – Valmorel (130 Km);

Sabato 9 Giugno: Tappa 6- Frontenex – La Rosière Espace San Bernardo (110 Km);

Domenica 10 Giugno: Tappa 7- Moûtiers – Saint-Gervais Mont Blanc (129 Km);

Ti potrebbe interessare anche: Ciclismo: percorso, corridori e dove vedere in tv e streaming il Giro del Delfinato

Giro del Delfinato 2018: prima del Tour de France

Si tratta della 70esima edizione del giro del Delfinato 2018, visto come un test fondamentale prima del Tour de France. Infatti queste brevi, ma intense, tappe servono a testare la capacità e la preparazione dei concorrenti, pronti a dare il massimo e prepararsi al meglio. Sebbene questo giro sia breve, è comunque molto duro dato che ci saranno 4 arrivi in salita e tanti percorsi difficili. Non c’è quindi miglior prova di queste 8 gare per verificare la preparazione degli atleti e, soprattutto, assistere ad ottime prestazioni.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM