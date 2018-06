Giro d’Italia 2018 Under 23: percorso, tappe e favoriti. La guida.

Il giro d’Italia 2018 Under 23 avrà inizio il 7 Giugno a Forlì e terminerà il 16 Giugno.

L’Italia è alla ricerca di nuovi giovani per il salto di qualità, l’obiettivo è quello di trovare gli eredi di Fabio Aru e Vincenzo Nibali.

Alcuni nomi interessanti sono quelli di Alessandro Monaco, classe 1998 della Petroli Firenze Hopplà, e di Luca Covili, classe 1997 della Mastromarco Sensi. Entrambi hanno già avuto l’opportunità di sfidarsi con i grandi in corse importanti come il Tour of The Alps.

Per le volate è attesissimo Matteo Moschetti, 21enne della Polartec-Kometa. Il campione d’Italia di categoria potrà così vestire per la prima volta la maglia tricolore, dopo un’annata di vittorie in corse già di livello superiore.

Possibile uomo da classiche è anche Edoardo Affini: il corridore della SEG Racing Academy quasi sicuramente passerà professionista il prossimo anno e fino ad ora ha dato il meglio soprattutto nelle gare a cronometro.

Giro d’Italia 2018 Under 23: percorso e tappe

Il giro d’Italia sarà composto da 176 atleti impegnati in 10 differenti tappe giorno dopo giorno. La prima tappa riguarderà un cronometro individuale. La competizione avrà inizio il 7 Giugno alle 17:30 da Forlì; una volta partito il primo ciclista seguiranno gli altri a intervalli di 30 secondi.

Le tappe del giro:

Tappa 1: Forlì; Giovedì 7 Giugno

Tappa 2: Riccione- Forlì; Venerdì 8 Giugno

Tappa 3: Nonantola- Sestola; Sabato 9 Giugno

Tappa 4: Rio Saliceto- Mornico al Serio; Domenica 10 Giugno

Tappa 5: Mornico al Serio- Passo Maniva; Lunedì 11 Giugno

Tappa 6: Darfo Boario- Dimaro Folgarida; Martedì 12 Giugno

Tappa 7: Dimaro Folgarida- Pergine Valsugana; Mercoledì 13 Giugno

Tappa 8: Schio- Pian delle Fugazze; Giovedì 14 Giugno

Tappa 9: Levico Terme- Asiago; Venerdì 15 Giugno

Tappa 10: Conegliano- Valdobbiadene; Il muro di Ca’ del Poggio- Ca’ del Poggio; Sabato 16 Giugno

Giro d’Italia 2018 Under 23: i giovanissimi

Tra i tanti partecipanti mancherà Andrea Bagioli.

Il grande pubblico infatti non potrà purtroppo ammirare il giovane diciannovenne che al momento sembra essere lo scalatore più pronto per il salto tra i professionisti; l’azzurro infatti sarà assente per impegni scolastici.

Chi farà classifica nella Corsa Rosa giovanile sarà Francesco Romano. Per lui, che corre nella Colpack, l’anno scorso arrivò una splendida vittoria di tappa sul traguardo di Francavilla al Mare.

