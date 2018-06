Governo ultime notizie, il giornalista Scanzi elogia Di Maio ‘Politico scafato’

Le prime mosse dei protagonisti del neonato Governo Conte sono sotto la lente di ingrandimento di osservatori e analisti della politica italiana e non solo. Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio è intervenuto oggi all’assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco di fronte alla platea qualificata ha dato la sua parola, a nome dell’esecutivo, che sarà evitato l’aumento dell’Iva. Significativa la scelta dell’esponente di governo e capo politico del Movimento 5 Stelle di fare l’annuncio proprio in occasione dell’incontro promosso da Confcommercio.

Governo ultime notizie, Scanzi parla di ‘rovesciamento clamoroso’

Il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, ospite del programma tv L’aria che tira in onda su La7, si sofferma sulla svolta epocale della fase politica che stiamo attraversando. E senza esprimere giudizi di merito sull’esecutivo dichiara: ‘Io non lo so se questo sarà il governo del cambiamento, che poi è una parola neutrale. Il cambiamento può essere in meglio ma anche in peggio’. ‘Di sicuro – continua Scanzi – quello che stiamo vedendo adesso sei mesi fa sarebbe stato inconcepibile. Di Maio vicepresidente del Consiglio che parla con in prima fila Letta e Confalonieri che lo guardano costretti a denotare anche rispetto. Un rovesciamento clamoroso. Stiamo vivendo una fase storica secondo me che ci costringerà anche tutti noi a cambiare anche la narrazione. Non è un cambiamento meritocratico di cui sto parlando; sto dicendo che stiamo vivendo una fase totalmente inedita’.

Governo ultime notizie, Scanzi su Di Maio ‘Politico scafato’

Nell’argomentare l’avvio del governo Conte Scanzi elogia a sorpresa il vicepremier Di Maio. Scanzi. In maniera decisa dichiara:’attenti a sottovalutare il politico Di Maio perché c’è sempre questo giochino per cui Salvini è enormemente più bravo di Di Maio. E probabilmente è cosi. Ma Di Maio è molto scafato; Di Maio è molto furbo‘. Il giornalista ammette di aver commesso lo stesso errore e fa autocritica. A supporto del suo ragionamento aggiunge: ‘Anche sulla vicenda del veto su Savona è uscito molto bene dall’angolo. Quindi è una persona preparata che difficilmente si farà mettere in tasca dalla Lega’.

Governo ultime notizie, possibile capolinea del Governo

Quindi Scanzi spiega che dal suo punto di vista i problemi per il governo potranno iniziare su aspetti sostanziali. Torna su una sua convinzione già espressa mesi fa per la quale il governo non ha vita lunga. Io credo che questo governo possa rompersi non tanto per la forza delle opposizioni che al momento vedo ancora friabili al di là di alcuni interventi efficaci ma possa rompersi quando o Di Maio o Salvini si renderanno conto è conveniente’. Per rendere meglio il concetto Scanzi fa alcuni esempi pratici. ‘Quando Di Maio capisce che Salvini non vuole dargli quello che Di Maio vuole sulla giustizia o la delega alle telecomunicazioni. E quando Salvini si rende conto che se segue troppo Di Maio rompe con Berlusconi li si che il governo può entrare in crisi’.

