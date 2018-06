Calciomercato 2018: Roma, con l’arrivo di Cristante può partire un big. Gli scenari

La Roma è sicuramente una delle squadre più attive in questo primo scorcio estivo di calciomercato.

Gli arrivi di Ivan Marcano, Ante Coric e soprattutto Bryan Cristante, aggiunti alle voci riguardanti i possibili acquisti di almeno due tra Justin Kluivert, Domenico Berardi e Hakim Ziyech, sembrano essere solamente i primi tasselli di questa campagna estiva di calciomercato.

Ma la squadra di Eusebio Di Francesco ha però anche bisogno di cedere qualche giocatore.

Per questo motivo c’è la possibilità che parta un big a centrocampo, dove gli arrivi dei sopracitati Coric e Cristante hanno affollato il reparto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato 2018: Bryan Cristante è un nuovo giocatore della Roma

Calciomercato 2018: uno tra Strootman e Nainggolan potrebbe partire

I nomi dei possibili partenti sono quelli di Kevin Strootman e Radja Nainggolan.

Entrambi piacciono molto all’Inter del loro ex allenatore proprio in giallorosso Luciano Spalletti, il quale però al momento preferirebbe il “Ninja” visto anche il difficile riscatto di Rafinha.

Per Strootman nelle ultime ore è emerso anche un interessamento del Marsiglia, guidato anche in questo caso da un ex mister romanista, Rudi Garcia.

Da non escludere a priori anche un inserimento della Juventus nel caso in cui dovesse dire addio ad uno tra Miralem Pjanic e Claudio Marchisio, cosa al momento però difficile.

Su Nainggolan – oltre alla già citata Inter – esistono delle sirene cinesi.

Il belga piace particolarmente al Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro che vorrebbe mettere sul piatto un lauto contratto da dodici milioni annui, cifra che farebbe tentennare chiunque, specie a 30 anni.

La Roma dovrà dunque guardarsi le spalle dagli assalti per i suoi due gioielli, con la consapevolezza che il rischio di cederne uno è alto.

Calciomercato 2018: sullo sfondo resta Pellegrini

Da valutare – come terza opzione – il futuro di Lorenzo Pellegrini.

Legato alla Roma da una clausola rescissoria di 25 milioni, il centrocampista della nazionale italiana piace da mesi alla Juventus.

Potrebbe diventare lui infine il sacrificato dei giallorossi a centrocampo: si attendono sviluppi in merito.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM