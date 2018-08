Bonus famiglia 2018: requisiti e importo, dove è già realtà.

Requisiti bonus famiglia 2018

Un bonus famiglia 2018 particolare quello esistente in Toscana, e garantito dalla Società della Salute di Pistoia. Un beneficio che ha come obiettivo principale quello di incentivare la residenza nei luoghi montani del pistoiese dei nuclei familiari. Tra i requisiti principali per avere tale agevolazione, infatti, vi è anche la residenza in montagna. Il che lo rende un beneficio decisamente importante a favore delle comunità montane e dei nuclei familiari che scelgono l’opzione di permanenza e residenza in questi luoghi.

Bonus famiglia 2018 nel pistoiese: requisiti richiesti

Il bonus famiglia 2018 di cui stiamo parlando si rivolgerà particolarmente ai nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 30 mila euro. Nei nuclei predetti sarà necessaria la presenza di un minore con età pari o inferiore ai 3 anni. Il soggetto richiedente potrà essere comunitario o extracomunitario, ma la residenza in Italia dovrà essere di almeno 10 anni e in Toscana di 5. La residenza, infine, dovrà essere nei seguenti comuni e frazioni:

Abetone Cutigliano;

Marliana;

Tobbiana (frazione di Montale);

Pracchia, Orsigna, Sambuca, San Marcello Piteglio (frazioni di Pistoia).

Questo è quanto è stato stabilito dalla Società della Salute di Pistoia, riunitasi alla fine della scorsa settimana per decidere sulle sorti di questa agevolazione. L’assessore alle politiche sociali Roberto Rimediotti lo ha giudicato come un provvedimento “molto positivo” e “a favore delle zone montane”. La mission è duplice: “integrare un nostro provvedimento comunale che va nella direzione di aiutare le famiglie in materia di baby-sitting e simili; inoltre va nella direzione di equità di trattamento dei cittadini”. Il vantaggio è tutto a favore della gente che vive nelle zone montane.

Bonus famiglia 2018 nel pistoiese: importo

Il limite massimo previsto dell’importo per beneficiario ammonta a 1.000 euro. La fascia Isee determinerà l’importo esatto, che potrà anche essere di 800 euro o 500 euro.

Il Tirreno riporta le parole del sindaco di Abetone Cutigliano, Diego Petrucci, che ha focalizzato l’attenzione sulle difficoltà oggettive ed economiche della montagna; determinate anche dalla “decentralità da servizi importanti alla persona”. Da qui il ringraziamento speciale alla Società della Salute di Pistoia che ha deciso per questo particolare bonus famiglia 2018, finalizzato anche a incentivare la natalità e ad agevolare la vita dei nuclei familiari residenti nelle zone montane.

