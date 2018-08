Serie B 2018/2019, il focus: Salernitana, adesso i playoff?

La stagione 2017/2018 della Salernitana è l’esatta definizione del detto “senza infamia e senza lode”.

Per una rosa come quella costruita dal presidente Claudio Lotito infatti, un dodicesimo posto in classifica non può certo essere celebrato come un successo, anche se quantomeno si è riusciti a evitare imbarazzi come quello del 2015/2016, anno in cui i granata si trovarono a un passo dalla retrocessione, scampata solo grazie alla vittoria del playout contro il Lanciano.

Per giunta, se si va ad analizzare quanto fatto due stagioni fa e cioè nel 2016/2017, si può osservare come la squadra campana sia riuscita a mantenere tutto sommato un buon equilibrio di punteggio nelle due ultime annate, con rispettivamente 54 e 51 punti totalizzati.

Il problema che si è maggiormente evidenziato lo scorso anno è stato sicuramente la mancanza di continuità della squadra, che ha alternato periodi brillanti in cui si è trovata addirittura a ridosso delle posizioni playoff a momenti di buio totale che hanno comportato fra le altre cose l’esonero dell’allenatore Alberto Bollini.

La panchina è stata affidata in seguito a Stefano Colantuono, che ha guidato la squadra per tutto il girone di ritorno tirandola fuori da una situazione che stava diventando complicata, riuscendo addirittura a condurla per qualche giornata in zona playoff, per poi assestarla in una posizione tranquilla di centro classifica.

Serie B 2018/2019, il focus: Salernitana, obiettivi stagionali

Salerno è una delle piazze più calde della Serie B e lo “Stadio Arechi” ospita ogni anno migliaia di tifosi granata, che ne fanno uno degli impianti più frequentati dell’intero campionato.

Questo dato non è solo frutto delle dimensioni della città e del numero dei suoi abitanti, quanto soprattutto delle aspettative che il popolo salernitano nutre verso la propria squadra.

Le attese sono difatti sempre alte e il club del patron Lotito non può avere come obiettivo di partenza quello di una semplice salvezza.

La campagna acquisti è ogni anno tra le più “movimentate” della Serie B ed è caratterizzata sempre da acquisti di ottimo livello per la categoria, il che fa ancor di più sì che il pubblico granata sia uno dei più esigenti del torneo.

Anche quest’anno i nomi arrivati dal mercato lasciano ben sperare e per la Salernitana a questo punto provare a raggiungere il playoff diventa un obbligo o quantomeno un obiettivo concreto.

Serie B 2018/2019, il focus: Salernitana, il mercato

Come già detto in precedenza ogni sessione di calciomercato in casa Salernitana è sinonimo di grandi cambiamenti.

Anche questa finestra estiva ha rispettato la tradizione e ha evidenziato grandi movimenti sia in entrata che in uscita.

In porta è arrivato Alessandro Micai, svincolatosi dal Bari, che prenderà il posto da titolare di Boris Radunovic, tornato all’Atalanta (e poi girato in prestito alla Cremonese).

In difesa altro colpo a parametro zero: si tratta dell’esperto Romano Perticone che si è liberato gratuitamente dal Cesena (in seguito al fallimento della società romagnola).

Preso anche il francese Guillaume Gigliotti dall’Ascoli.

Tanti volti nuovi anche a centrocampo, uno prelevato dall’Avellino, Francesco Di Tacchio e due dalla Pro Vercelli, Daniele Altobelli e soprattutto Luca Castiglia, esperto regista a cui mister Colantuono affiderà verosimilmente le chiavi del centrocampo.

Presi anche due elementi di fantasia per la zona della trequarti, cioè Andrea Mazzarani dal Catania e Nicola Bellomo dalla Sambenedettese, due ottimi colpi se si osservano soprattutto le loro statistiche passate nel campionato cadetto.

In attacco infine gli arrivi di Lamin Jallow dal Cittadella e Milan Djuric dal Bristol City completano un reparto avanzato di tutto rispetto con i vari Bocalon, Rosina e Di Roberto.

Lunga anche la lista delle partenze: Mattia Sprocati, Alessandro Rossi, Joseph Minala e Simone Palombi tornano alla Lazio (di proprietà dello stesso presidente Lotito), Matteo Ricci torna alla Roma dopo il prestito, Alessandro Tuia va al Benevento, Giuseppe Rizzo al Catania e Francesco Della Rocca al Padova.

Serie B 2018/2019, il focus: Salernitana, probabile formazione

3-4-1-2: MICAI; PERTICONE, GIGLIOTTI, Schiavi; Casasola, CASTIGLIA, DI TACCHIO, Pucino; Rosina; JALLOW, DJURIC. Allenatore: Colantuono

