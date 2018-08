Jimmy Bennett: carriera e biografia dell’uomo molestato da Asia Argento

Asia Argento torna a far parlare di sé dopo la scandalo Weinstein e la tragica morte del suo compagno Anthony Bourdain. Sotto i riflettori sempre una presunta storia di violenza sessuale che stavolta però vede proprio l’attrice italiana dalla parte degli accusati. Nel 2013, avrebbe avuto dei rapporti intimi con il giovane collega Jimmy Bennett in un albergo di Marina del Rey, California. I due si era conosciuti nel 2004 sul set del film “Ingannevole è il cuore più di ogni cosa”.

All’epoca dei fatti, Bennett aveva 17 anni, dunque, non aveva ancora raggiunto l’età del consenso per la legge americana (18 anni). Asia Argento, invece, ne aveva 37. Secondo il New York Times, nel momento in cui stava prendendo piede la campagna #metoo che l’ha vista in prima linea, la 42enne italiana ha pagato 380mila dollari a titolo di risarcimento per evitare la causa per molestie – chiesti 3,5 milioni di dollari di danni – che Bennet stava per intentare contro di lei. Inoltre, avvalora la notizia sempre il quotidiano della Grande Mela, tra i documenti giudiziari – ricevuti in forma anonima – ci sarebbero anche delle foto che mostrano i due a letto.

Jimmy Bennett: carriera e biografia dell’uomo molestato da Asia Argento

Bennet, ora 22enne, ha una discreta carriera da baby-star alle spalle; tantissimi gli spot pubblicitari girati, la notorietà è arrivata con il film di Eddie Murphy “L’asilo dei Papà”. Tuttavia, dopo l’aggressione subita tutto è andato per il peggio. Prima del 2013 il suo reddito annuo aveva raggiunto quota 2,7 milioni di dollari per passare poi a 60mila. Poco dopo l’incontro con la Argento, Bennett accusò i suoi genitori di avergli rubato un milione e mezzo di dollari per poi buttarlo fuori di casa.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM