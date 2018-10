Personale Ata III fascia: controlli prima delle assunzioni. Come funzionano

Assunzioni personale Ata 2018, come si svolgono

Dopo aver parlato del Personale Ata in riferimento alla classificazione in tre fasce (I fascia, II fascia, III fascia) vediamo i criteri di controllo e verifica dei requisiti. La maggior parte delle scuole ha approntato le graduatorie di III fascia. A breve le scuole potranno procedere con le assunzioni. Prima però devono essere effettuati i dovuti controlli e le opportune verifiche, dopodiché sarà appunto possibile assumere docenti e Personale Ata.

Personale Ata, graduatorie valide per il triennio

Va specificato che le graduatorie definitive sono valide per un triennio. La normativa vigente affida il compito di effettuare i primi controlli e le verifiche in base alle dichiarazioni rilasciate dai candidati alle segreterie scolastiche. Infatti ciò avviene in occasione dell’inserimento nelle graduatorie di istituto. I controlli riguardano eventuali errori commessi in fase di inserimento, per esempio omissioni, imprecisioni e incongruenze. Una volta riscontrati eventuali errori la domanda, su richiesta della scuola, può essere regolarizzata.

Personale Ata, controlli e verifiche

Agli istituti scolastici compete fare richiesta della opportuna documentazione riguardante i servizi svolti dai candidati. Questa fase è relativa alla correttezza dei dati all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Il controllo delle dichiarazioni del personale docente (lo stesso vale per il Personale ATA) è effettuato dal dirigente scolastico in occasione del primo rapporto di lavoro e riguarda tutte le graduatorie in cui è incluso.

In seguito, il dirigente scolastico si assumerà il compito di prendere le opportune decisioni n merito all’assunzione dei candidati. Ma questo previo controllo della trasparenza dei documenti inviati. Il dirigente scolastico potrà inoltre riservarsi un periodo di tempo pari a 30 giorni per la convalida definitiva dei dati presentati.

Personale Ata, in caso di false dichiarazioni

Nel caso in cui si dichiari il falso negli atti ufficiali presentati alle segreterie scolastiche è prevista l’esclusione dalle graduatorie e, come vedremo, altre gravi conseguenze. Sostanzialmente la dichiarazione da scattare la denuncia all’Autorità giudiziaria, la cancellazione dalle graduatorie, il mancato riconoscimento del servizio prestato a fini giuridici e l’annullamento del contratto stipulato.

