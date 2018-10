Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 21 ottobre su Rai 1

Questa sera, domenica 21 ottobre, terzo appuntamento con la nuova stagione di Che Tempo Che fa. Per il secondo anno di seguito in onda in prima serata, su Rai 1.

Fabio Fazio, decennale conduttore del Talk Show, sarà ancora una volta in compagnia di Luciana Littizzetto e avrà, come ospiti, grandi nomi del panorama italiano attuale.

Da Antonella Clerici a Valerio Mastrandrea; da Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, ad Alessandro Baricco. Golino e Scamarcio, in particolare, saranno ospiti in studio per presentare il loro nuovo film, Euforia, diretto dall’attrice stessa.

Fa discutere, invece, la presenza del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Spazio, infine, alla musica con Umberto Tozzi e Raf, di nuovo insieme nella realizzazione del singolo Come una danza.

Che Tempo Che Fa: ospiti, questa sera Mimmo Lucano sindaco di Riace

Scatena non poche polemiche da parte della Lega, l’invito rivolto da Fabio Fazio al sindaco Lucano di sedere sulla poltrona di Che Tempo che fa. Il sindaco, dopo l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aveva ricevuto ordine di arresti domiciliari.

Revocato l’arresto, potrà liberamente accettare l’intervista da parte del conduttore del Talk Show, descrivendo l’accaduto dal proprio punto di vista.

Che Tempo Che Fa: anticipazioni, Il Tavolo del lunedì

Lunedì 22, in seconda serata, seguirà Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Antonella Clerici, Raf e Umberto Tozzi, siederanno insieme ad Orietta Berti, Gigi Marzullo e Nino Frassica.

Sarà inoltre presente il famoso Chef Alessandro Borghese, il quale presenterà ai telespettatori la sua biografia; dal tutolo La mia vita in 50 ricette.

Infine, ultima ma non meno importante, sarà ospite del Talk Show la campionessa di tennis Francesca Schiavone; prima italiana a vincere il Roland Garros.

