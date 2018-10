I Bastardi di Pizzofalcone 2: anticipazioni stasera e trama quarta puntata

Terzo appuntamento questa sera per la serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni; racconti ambientati in un malfamato e retrogrado sobborgo di Napoli. Nuove indagini e nuovi omicidi per l’ispettore Lojacono e per la sua squadra; nel frattempo sempre all’opera per salvare il Commissariato di Pizzofalcone, sull’orlo della chiusura.

Nel cast, ancora una volta, Alessandro Gassmann nel ruolo di protagonista; accompagnato da Tosca D’Aquino, Carolina Crescentini e Massimiliano Gallo.

Nel caso in cui si volessero rivedere le prime due puntate della serie, basta recarsi sul sito Streaming Raiplay e cliccare sulla sezione dedicata a I Bastardi di Pizzofalcone 2.

Anticipazioni seconda e trama terza puntata

I Bastardi di Pizzofalcone 2: anticipazioni terza puntata

La terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2, andrà in onda questa sera 22 novembre, su Rai 1.

la squadra di poliziotti, capitanati dal Commissario Lojacono, si trovano ad indagare sull’omicidio del proprietario di una gioielleria. Lo scenario che hanno di fronte lascia presagire ad una rapina finita male.

Le indagini, però, condurranno su tutt’altra pista; ovvero l’ipotesi che nell’omicidio di Carlo Ficuciello c’entri la criminalità organizzata.

Dal canto suo, Lojacono continuerà a ricevere telefonate anonime da qualcuno che minaccia di rivelare a tutti il segreto che si nasconde nel suo passato in Sicilia.

I Bastardi di Pizzofalcone 2: trama quarta puntata del 29 ottobre

Lunedì 29 ottobre andrà in onda la quarta puntata della serie televisiva, per così dire, il giro di boa.

In una discoteca, luogo di spensieratezza e divertimento, si nasconde una macabra scoperta. Il corpo di una giovane donna, Roberta De Angelis, giace nel bel mezzo della pista da ballo; ricoperto da una macchia di sangue.

Il destino ha voluto che la ragazza venisse pugnalata in pieno petto dal suo fermaglio per capelli; raffiguranti due ballerini di tango.

Accanto al cadavere sono stati posizionati due tulipani gialli. I dettagli e l’accortezza nel compiere il tremendo delitto, lasciano pensare dunque alla premeditazione; non ad un semplice litigio finito male.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO SU QUESTO LINK