Diretta Chievo-Atalanta: streaming, video gol e risultato finale (1-5)

Il commento finale di Chievo-Atalanta

Partita senza storie dal fischio iniziale a quello finale al Bentegodi, dove il Chievo non è mai stato in partita e ha subito l’ondata di rivalsa dell’Atalanta. L’espulsione di Barba nel primo tempo sullo 0-2 ha chiuso ogni contesa, regalando a Ventura un ritorno da incubo in panchina.

Dall’altra parte si è rivista la vecchia Atalanta, sempre molto propositiva, dinamica e in palla, salvo un leggero calo piuttosto comprensibile negli ultimi minuti che di certo non sarà comunque piaciuto a Gasperini. L’aver ritrovato un giocatore come Ilicic è una grossa fortuna per i nerazzurri, che ora devono trovare la continuità e la stabilità necessarie per iniziare un nuovo campionato.

Dopo questa partita il Chievo in classifica resta a -1 mentre l’Atalanta sale a quota 9.

Man of the match: Josip Ilicic.

Anche per oggi è tutto, grazie a chi ha seguito la nostra cronaca LIVE di Chievo-Atalanta. Un saluto e buon proseguimento!

La cronaca del secondo tempo di Chievo-Atalanta

90′ FULL TIME SENZA RECUPERO! L’Atalanta stende il Chievo 1-5. A tra poco per il commento finale

86′ Bani sgambetta il Papu Gomez e viene ammonito

83′ Bel rigore di Birsa che ha spiazzato completamente Gollini

83′ BIRSA TRASFORMA! GOL DELLA BANDIERA PER IL CHIEVO

82′ CALCIO DI RIGORE PER IL CHIEVO! GOLLINI STENDE MEGGIORINI MENTRE CORREVANO SU UN PALLONE VAGANTE E PER ROCCHI E’ PENALTY. IL DUBBIO PERO’ RIMANE

81′ ULTIMO CAMBIO ANCHE PER IL CHIEVO: HETEMAJ PRENDE IL POSTO DI NICOLA RIGONI

80′ ULTIMO CAMBIO ATALANTINO: EMILIANO RIGONI ENTRA SOSTITUENDO BARROW

79′ Mancini svetta di testa su angolo e per poco non trova il sesto gol per i suoi

78′ PALO DI BIRSA! Punizione splendida dell’ex Milan che si stampa sul palo alla sinistra di Gollini. Pomeriggio totalmente nero per il Chievo

77′ Mancini ostruisce Depaoli e si becca il giallo

76′ Stavolta Depaoli salva il già pesante risultato respingendo, a ridosso della linea di porta, una conclusione a botta sicura di Barrow

73′ Depaoli perde un brutto pallone in uscita, Gosens glielo ruba, punta un difensore e scarica un mancino letale da posizione defilata che bacia il palo interno e si insacca. GASPERINI AUMENTA IL POTENZIALE OFFENSIVO INSERENDO ZAPATA AL POSTO DI FREULER

72′ ANCHE GOSENS SI ISCRIVE AL TABELLINO! POKERISSIMO ATALANTINO

71′ Sicuramente Ventura avrà parecchio da lavorare. I problemi del Chievo sono tanti e non li scopriamo certamente oggi, la squadra è debole rispetto alla maggioranza delle dirette concorrenti ma l’esperienza di tutta la rosa e del suo mister alla lunga potrebbero risistemare le cose. Primo obiettivo eliminare la passività dalla classifica

67′ Chievo completamente schiacciato tra il limite e la sua area di rigore. Atalanta alla caccia del pokerissimo

64′ SECONDO CAMBIO CHIEVO: MEGGIORINI SUBENTRA A STEPINSKI

61′ Match della probabile rinascita per Ilicic, rimasto a lungo fuori per un’infezione sotto la mandibola all’inizio di questa stagione

60′ BARROW! Rasoiata dal limite che si spegne sul fondo. INTANTO ESCE IL MAN OF THE MATCH ILICIC CHE FA SPAZIO A PASALIC

60′ L’Atalanta è affamata di gol e non si accontenta dei quattro fatti fino a questo momento

57′ Ormai il Chievo è uscito completamente dal campo. Niente da fare per i clivensi, sotto di quattro reti e di un uomo complice l’espulsione di Barba al tramonto del primo tempo

55′ PRIMO CAMBIO PER VENTURA: LERIS RILEVA PUCCIARELLI

53′ Chievo in ko tecnico, Atalanta sul velluto. Assist verso il centro dalla sinistra di Gosens e tap-in del solito Josip Ilicic

52′ ILICIC SI PORTA A CASA IL PALLONE! POKER ATALANTA E TRIPLETTA DEL TREQUARTISTA

51′ Assolo dell’ex Palermo, che non trova marcatura della difesa di casa e scarica un gran mancino dal limite trovando il tris e la doppietta personale

50′ DOPPIETTA DI ILICIC! ALTRO GOLAZO DEL NUMERO 72

49′ Secondo tempo cominciato sulla falsariga del primo: è infatti l’Atalanta a condurre le operazioni di gioco

46′ SI RIPARTE. Primo possesso clivense

La cronaca del primo tempo di Chievo-Atalanta

45+2′ SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI. Chievo-Atalanta 0-2. A tra poco per la ripresa

45′ DUE MINUTI DI RECUPERO

44′ BARROW! Mancino da posizione defilata respinto dalle manone di Sorrentino

43′ Strada in salita più che mai per il Chievo. L’ingenuità di Barba costa ancor più caro, per ora esordio da dimenticare in fretta per Ventura

42′ ILICIC! Punizione dal limite alta di poco dello sloveno. Buona chance per i nerazzurri

41′ Dalla padella alla brace. Barba entra in scivolata su Gomez prendendo prima il pallone, ma la foga è troppa e Rocchi non lo perdona

40′ CHE INGENUITA’ DI BARBA, DOPPIO GIALLO E CONSEGUENTE ESPULSIONE

40′ Cinque minuti più recupero all’intervallo, Chievo ancora completamente fuori partita e innocuo

38′ La costruzione del gioco dell’Atalanta ora avviene in maniera più tranquilla e senza fretta. Il doppio vantaggio, ovviamente, consente questo tipo di cose

34′ A vedere la disposizione e l’atteggiamento in campo, sembra che sia l’Atalanta la squadra in svantaggio

31′ Chievo che in tre minuti è crollato sotto i colpi della Dea. Si attende quantomeno una reazione prima dell’intervallo

29′ Che golazo quello di Ilicic. Riceve palla dai venti metri, si gira completamente da solo e piazza col mancino, senza guardare la porta, la palla all’incrocio dei pali. Chievo ko

28′ EUROGOL DI ILICIC! CHIEVO IN BAMBOLA, L’ATALANTA VA IN DOPPIO VANTAGGIO

26′ Ilicic calcia all’interno dell’area, il pallone viene respinto fuori dalla difesa del Chievo, a rimorchio c’è De Roon che tira una fiondata nell’angolino basso alla destra di un incolpevole Sorrentino. 0-1 al Bentegodi

25′ CHE GOL DI DE ROON! ATALANTA MERITATAMENTE IN VANTAGGIO

20′ Chievo che negli ultimi minuti non riesce a ripartire. L’Atalanta è affamata e sta provando a mettere alle corde i padroni di casa

17′ HATEBOER! Scambio con un compagno e tiro da posizione defilata dell’esterno olandese che trova Sorrentino sulla sua strada

13′ ANNULLATO UN GOL ALL’ATALANTA! Ilicic insacca da due passi ma era in netta posizione di offside. Il lungo check del VAR non ha cambiato la decisione di Rocchi e dell’assistente

11′ Ancora ospiti in avanti, la conclusione di De Roon finisce però su Marte

10′ Bel match fino a qui, ritmi subito alti al Bentegodi. L’Atalanta sembra più in palla ma il Chievo prova comunque a sfondare

6′ GOMEZ! Azione rapida della Dea, palla a Gomez che dal limite spara però alto

3′ Immediatamente ammonito Barba complice una trattenuta su Ilicic

2′ SUBITO ATALANTA! Tiro-cross pericoloso dalla sinistra di Gosens smanacciato da Sorrentino. L’azione prosegue fino al tiro alto di poco del Papu Gomez

1′ SI PARTE! Primo possesso ospite. Il Chievo attacca da sinistra a destra

14:58 Le squadre sono sul terreno di gioco

14:55 Esordio sulla panchina dei padroni di casa per Ventura, alla ricerca disperata di punti contro gli ospiti guidati da Gasperini che sono anch’essi bisognosi di smuovere al più presto la classifica

14:52 Gentili lettori buon pomeriggio e benvenuti alla cronaca LIVE di Chievo-Atalanta

Le formazioni ufficiali di Chievo-Atalanta

CHIEVO (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, N. Rigoni, Radovanovic, Jaroszynski; Birsa; Stepinski, Pucciarelli

Allenatore: Ventura

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Barrow, Gomez

Allenatore: Gasperini

La preview di Chievo-Atalanta

Il pomeriggio domenicale della 9a giornata della Serie A 2018/2019 ci offrirà, tra le altre partite, il delicato Chievo-Atalanta.

Si tratterà soprattutto del ritorno in panchina di Gian Piero Ventura, nuovo allenatore del Chievo, chiamato dopo l’esonero comminato a Lorenzo D’Anna, assente dalla nefasta serata di San Siro di Italia-Svezia di undici mesi fa. La situazione per i gialloblu è veramente complicata: la classifica è in passivo e dice ancora -1 e le sconfitte consecutive sono ben quattro. Vedremo dunque se l’ex allenatore di Cagliari, Pisa e Bari tra le altre saprà reinventarsi dopo l’avventura da CT e portare i clivensi in zone più tranquille di classifica.

Situazione delicata anche in casa Atalanta. L’inizio di stagione dei nerazzurri non è stato dei migliori e la classifica parla di soli 6 punti conquistati e posizione a ridosso della zona retrocessione. I nerazzurri devono dare fin da ora una svolta alla loro stagione, cominciata nel peggiore dei modi con l’eliminazione nei playoff di Europa League per mano del Copenaghen. Il digiuno di vittorie della Dea dura addirittura dalla prima giornata.

Nonostante sia un incrocio delicato per entrambe, i bookmakers vedono una vittoria dell’Atalanta, quotata mediamente sull’1.60/1.62, a fronte della vittoria del Chievo a 5.50/5.80 e del pareggio a 3.90/4.00.

Le probabili formazioni di Chievo-Atalanta

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Stepinski

Allenatore: Ventura

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic; Gomez, Zapata

Allenatore: Gasperini

Dove vedere in tv e streaming Chievo-Atalanta

La diretta del match che vedrà opporsi Chievo e Atalanta è affidata alla piattaforma streaming on demand DAZN.

Calcio d’inizio previsto per domenica 21 ottobre 2018 alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi.

