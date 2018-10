Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Barcellona per un esterno

Calciomercato Inter – In occasione della gara di ieri sera del Camp Nou, dove la squadra di Spalletti è stata sconfitta per 2-0 dal Barcellona, i nerazzurri hanno sondato i blaugrana per un esterno d’attacco. Si tratta di Malcom, che ha rappresentato una delle telenovele che hanno infiammato la finestra estiva di calciomercato. Il calciatore con un autentico scippo da parte del Barcellona ai danni della Roma ha trovato però poco spazio.

Il brasiliano sembrava promesso a Monchi, con tanto di tweet giallorosso sull’ufficialità del passaggio dal Bordeaux. Poi, come in molti ricordano, l’ex Bordeaux cambia idea, non sale sull’aereo e vola invece verso la Spagna dove si accasa al Barca per 40 milioni. Valvederde però lo ha relegato continuamente in panchina, e Malcom, visto il deludente inizio di stagione, sta iniziando a guardarsi intorno per tornare a vedere il campo e per trovare continuità.

Calciomercato Inter – Malcom piace sempre ad Ausilio e Spalletti

La società di corso Vittorio Emanuele è già al lavoro per puntellare la rosa in vista della sessione invernale ed è tornata prepotentemente su Malcom. Secondo le prime indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero discusso con i blaugrana l’opportunità di assicurarsi già a gennaio l’esterno d’attacco brasiliano.

Al momento però i catalani non vogliono privarsi del calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tale opzione è d’obbligo per l’Inter, mentre i blaugrana preferiscono una cessione a titolo definitivo, per recuperare i 40 milioni di euro investiti per l’ex Bordeaux. Dai media inglesi si apprende che in quest’ottica il Tottenham sarebbe molto interessato al calciatore e potrebbe essere una destinazione concreta. Malcom, dal canto suo, vorrebbe rimanere a giocarsi le sue carte ma l’avanzamento di Coutinho e la concorrenza di Dembelè potrebbero spingerlo a dire addio.

