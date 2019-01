Sondaggi politici Emg: primarie Pd, Zingaretti stacca tutti



Nicola Zingaretti potrebbe conquistare la segreteria Pd già alle elezioni primarie. Secondo una rilevazione Emg del 20 dicembre, infatti, il governatore del Lazio raccoglierebbe il 50% dei consensi tra gli elettori dem. Gli mancherebbe quindi poco per raggiungere la meta. Una stima simile è stata riscontrata nel mese di dicembre anche dall’istituto Bidimedia. In questo caso però, il principale sfidante di Zingaretti, Maurizio Martina, ottiene una valutazione superiore (29%). Questo perché, a differenza di Bidimedia, Emg sonda il renziano Roberto Giachetti al 9% anziché al 20%. Una differenza sostanziale che si riflette anche sugli altri candidati. Difatti Maria Saladino, unica candidata donna alle primarie dem, raccoglie il 7% (per Bidimedia era poco più del 2%). A chiudere la cassifica, Francesco Boccia con il 3% e l’outsider Dario Corallo con il 2%.

Sondaggi politici Emg: Pd, cosa fare dopo le primarie?

Ma cosa dovrebbe fare il Pd, una volta eletto il nuovo segretario? Il 63% degli intervistati, ma anche il 66% degli elettori Pd, ritiene che il partito dovrebbe “stare da solo anche a costo di essere minoranza”. Le altre opzioni (“cercare un’intesa con il M5S contro il centrodestra” e “unirsi a FI per fronteggiare il governo giallo verde”) vengono prese in considerazione da una minoranza.

Sondaggi politici Emg: partito di Renzi al 10%

Emg ha infine voluto tastare con mano la forza elettorale di un eventuale Partito di Renzi. Secondo Emg, un partito guidato dall’ex premier (PdR), avrebbe un potenziale del 10% su scala nazionale. Ad essere interessato al progetto dell’ex segretario sarebbe anche il 38% degli elettori Pd. In entrambi i casi si tratterebbe di due minoranze. È da capire se il gioco vale la candela. In un’intervista al settimanale Oggi, Renzi ha escluso un suo addio al Pd: “Non è una questione all’ordine del giorno. Roba da addetti ai lavori, fantapolitica”.

Sondaggi politici Emg: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 18 dicembre 2018. Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni. Campione: 1.611 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±2,4%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 81%); rifiuti/sostituzioni: 389 (tasso di rifiuti: 19%). Universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.611 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±2,4%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 81%); rifiuti/sostituzioni: 389 (tasso di rifiuti: 19%). Metodologia raccolta informazioni: Rilevazione telematica su panel.

