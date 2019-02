Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: Europee e Politiche, tutti i dati

Nel consueto appuntamento con Porta a Porta, Euromedia e Piepoli hanno pubblicato il loro sondaggio congiunto che da qui fino agli inizi di maggio prevederà due rilevazioni: una riguardante le intenzioni di voto per le europee e una per le politiche nazionali. Partiamo dalle prime.

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: europee, lista Calenda flop

Il dato più interessante di questa rilevazione ha come protagonista la lista Calenda. Sponsorizzata dall’ex ministro del Lavoro, essa vuole portare sotto un unico ombrello tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori fondanti dell’Europa e che si propongono come un’alternativa al dilagare dei nazionalismi e dei populismi. Al momento però la forza d’urto di questa eventuale lista è molto bassa. Essa, infatti, raccoglierebbe una forbice di consensi che oscilla dal 2,5% (Piepoli) al 2,8% (Euromedia). Inoltre non porterebbe nuova acqua al mulino del centrosinistra. Anzi, il Pd ne uscirebbe penalizzato. Secondo Euromedia, i dem, con l’aggiunta della lista Calenda, perderebbero lo 0,6% scendendo al 15,5%. Piepoli addirittura segnala una perdita più consistente (-2,5%) con il Pd al 15,5%. Insomma, non certo un buon inizio. Rimanendo nel campo del centrosinistra, +Europa, ad oggi, rimarrebbe fuori dai giochi raccogliendo il 3,5% dei consensi. Mezzo punto percentuale in meno della soglia di sbarramento.

Chi invece è sicuro di fare un buon risultato alle europee è la Lega. Il Carroccio viene sondato da un minimo del 31% (Piepoli) ad un massimo del 34,5% (Euromedia). Il Movimento 5 Stelle è invece dato in calo da entrambi gli istituti. I pentastellati raccolgono un gradimento che va dal 23,5% di Euromedia al 27,5% di Piepoli.

Nel centrodestra, va segnalata la crescita di una rediviva Forza Italia che raggiunge quota 10% secondo Piepoli mentre per Euromedia sfiora quasi l’11%. Infine, Fratelli d’Italia tocca quota 5%, un punto sopra la soglia di sbarramento.

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: Politiche,

La vittoria alle regionali abruzzesi fa bene ai partiti che compongono l’area di centrodestra. A cominciare dalla Lega che cresce dello 0,5 al 30,5% secondo Piepoli e dell’1,4 al 34,4% secondo Euromedia. Fratelli d’Italia gravita tra il 4,6% di Euromedia e il 5% di Piepoli mentre su Forza Italia i due istituti divergono. Secondo Euromedia, gli azzurri crescono, di poco, al 10,5% mentre per Piepoli calano di mezzo punto al 10%.

Unanime invece il giudizio sul Movimento 5 Stelle. I pentastellati perdono voti sia per Euromedia che per Piepoli. I primi valutano i Cinque Stelle al 24% i secondi al 27%.

Il Partito Democratico oscilla da un minimo del 16,8% (Euromedia) ad un massimo del 17,5% (Piepoli). Più Europa, rispetto alla precedente rilevazione, viene dato in crescita da Euromedia al 3,3% mentre Piepoli lo sonda sotto la soglia del 3%

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: nota metodologica

In attesa di diffusione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM