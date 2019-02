Sky cinema Oscar: diretta streaming o tv, dove vedere e numero canale Dove vedere Sky cinema Oscar 2019

Dove e come seguire la notte degli Oscar e più in generale tutto quello che riguarda gli Oscar degli ultimi anni? Sky cinema Oscar è la risposta del gruppo mondiale capitanato da Murdoch che mette a disposizione degli utenti una programmazione completa, con oltre 90 film.

Sky cinema Oscar, sul canale n. 304 La Notte degli Oscar 2019

Il calendario ha preso il via venerdì 15 febbraio e andrà avanti sino a domenica 3 marzo 2019. Il tutto dedicato ai film che hanno guadagnato e riusciranno a conquiestare l’ambitissimo riconoscimento. Sempre Sky in esclusiva trasmetterà domenica 24 febbraio in diretta esclusiva su Sky LA NOTTE DEGLI OSCAR® 2019. L’appuntamento è sul canale 304. Sul canale, H24, ci sarà l’intera programmazione. Un calendario ricco che accompagnerà la 91ª edizione degli Academy Awards®. I titoli della intera programmazione sono disponibili anche su Sky On Demand nella collezione dedicata. L’appuntamento clou della Notte degli Oscar domenica 24 febbraio avrà inizio dalle 22.50. Sarà trasmesso su Sky Cinema, Sky Uno e TV8.

Sky cinema Oscar, alcuni titoli in programmazione sino al 3 marzo

Vediamo di seguito solo alcuni dei tantissimi titoli dei film che Sky trasmetterà.

Partiamo dalla LA FORMA DELL’ACQUA che ha ottenuto 4 Oscar® (film, regia, scenografia e colonna sonora).

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI diretto da Martin McDonagh.

E ancora CHIAMAMI COL TUO NOME premiata per la miglior sceneggiatura non originale a James Ivory; BLADE RUNNER 2049, film diretto da Denis Villeneuve. E COCO, spettacolare animazione targata Disney Pixar premiata per il miglior film d’animazione e la miglior canzone.

Immancabili le due prime visioni UNA DONNA FANTASTICA, Oscar 2018 per il Miglior film straniero per un’opera sui diritti negati, e in multistart con Sky Cinema Uno TONYA, biopic sulla controversa campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio Tonya Harding, interpretata da Margot Robbie e che nel cast vede una strepitosa Allison Janney, premiata con l’Oscar® come Miglior attrice non protagonista 2018.

