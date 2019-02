Sondaggi politici EMG, gli italiani dalla parte del M5S sul voto per la Diciotti

Gli italiani difendono la scelta del Movimento 5 Stelle di votare contro l’autorizzazione a procedere per Salvini sul caso della nave Diciotti.

È quanto emerge dall’ultimo dei sondaggi politici di EMG per Agorà. Secondo il 60% degli intervistati non si è trattato di un tradimento dei principi del movimento. Percentuale che naturalmente sale, al 71%, tra gli elettori del M5S. Il 24% degli elettori pentastellati è comunque deluso.

Più in generale il 35% di loro crede che il Movimento 5 Stelle stia concedendo troppo alla Lega. La maggioranza, tuttavia, il 64%, non è dello stesso parere e ritiene che il partito rimaga fedele ai propri ideali.

Si tratta di una intesa che però non resiste di fronte a tutti gli argomenti. Se c’è una identità di vedute riguardo alla vicenda del latte dei pastori sardi, emergono visioni differenti sulle autonomie regionali

Sondaggi politici EMG, leghisti e pentastellati divisi sulle autonomie regionali

Il 69% degli elettori del Movimento 5 Stelle pensa che l’autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna rischi di creare regioni di serie A e di serie B. L’evidente provenienza meridionale di gran parte di questo elettorato fa sì che anzi sia ancora più contrario a questa autonomia dell’elettorato del PD, in cui una leggera maggioranza, il 43% non teme effetti negativi. E soprattutto si pone in netto contrasto con l’opinione dei leghisti, solo il 26% dei quali ha un qualche timore.

Nel complesso comunque gli italiani appaiono contrari, con il 42% a queste maggiori autonomie, mentre il 31% è favorevole. Ma un quarto si dichiara non informato

Più uniformità sul caso del latte dei pastori sardi. Il 67% dei leghisti e l’80% dei grillini crede che sia giusto che lo Stato voglia intervenire per aumentare il prezzo. Del resto vi è una maggioranza che la pensa in questo modo, il 54%, tra tutti gli italiani.

Ad Agorà EMG, che ha realizzato il proprio sondaggio su un panel di 1500 intervistati, ha parlato anche delle primarie del PD.

Ad essere in vantaggio è sempre più Zingaretti con il 58%, in crescita rispetto alla scorsa settimana del 2%. Cala invece del 3% Martina, ora al 34%. Molto dietro con l’8% Giachetti

