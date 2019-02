Real Madrid-Barcellona: Copa del Rey, probabili formazioni e pronostico

Il Santiago Bernabeu, uno dei totem del calcio spagnolo (e mondiale), apre il sipario per mandare in scena l’ennesimo atto tra due squadre da sempre rivali: Real Madrid-Barcellona. Interessi politici (fedeltà alla corona contro l’indipendenza catalana), culture differenti, screzi storici, supremazia territoriale, trofei. Sono solo alcuni degli aspetti che circondano questa sfida mai banale, affascinante. Il derby di Spagna. El Clásico.

Mercoledì 27 Febbraio, alle ore 21.00 le formazioni regine assolute del calcio degli dieci ultimi anni, scenderanno in campo per giocarsi l’accesso alla finale di Copa del Rey. La semifinale d’andata al Camp Nou di Barcellona si era conclusa sul risultato di 1-1, con il vantaggio madrileno al sesto minuto firmato da Lucas Vazquez ed il pareggio catalano arrivato al 57esimo con Malcom. Blaugrana inizialmente privi della loro punta di diamante, Leo Messi, entrato solo dopo un’ora di gioco. Tutto rimandato quindi a questa sera, nella tana dei Blancos.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

Le squadre dovrebbero presentarsi a questa sfida così:

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal; Varane; Sergio Ramos; Reguilon; Modric; Casemiro; Kroos; Lucaz Vazquez; Benzema; Vinicius.

Allenatore: Solari

BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Semedo; Piqué; Lenglet; Jordi Alba; Sergi Roberto; Busquets; Rakitic; Dembelé; Suarez; Messi.

Allenatore: Valverde

Da segnalare nel Real Madrid la scelta dell’allenatore di non convocare Isco per scelta tecnica ed il dubbio nei quattro difensori tra Reguilon e Marcelo. Nel Barcellona ballottaggio tra Ter Stegen e Cillessen (con quest’ultimo favorito), Messi dovrebbe partire dal primo minuto mentre Dembelé preferito a Coutinho.

Real Madrid-Barcellona: pronostico e analisi del match

Un pareggio per 1-1 è certamente un ottimo risultato per la squadra che giocava fuori casa (in quanto il gol segnato vale doppio). Il Real Madrid quindi, forte del risultato maturato, parte favorito nella partita di questa sera. Ma il Barcellona sicuramente non lascerà ai rivali l’occasione di andare in finale così facilmente. I catalani hanno vinto le ultime tre edizioni della Copa. In caso di successo nella finale programmata il 25 Maggio, sarebbe il 20esimo trionfo per il Real Madrid ed il 31esimo per il Barcellona (che detiene già il record di coppe vinte). I catalani sembrano stare meglio, anche in campionato. I madrileni invece, in Liga sono attualmente terzi, staccati di 9 punti proprio dal Barça (primo), ma questo weekend (Sabato 2 Marzo) alle ore 20.45 ci sarà subito l’occasione per le due squadre di rifarsi, scontrandosi nuovamente a Madrid.

Questa sera è prevista una partita con almeno due o tre gol segnati, la squadra di Valverde sembra favorita per il passaggio del turno. Gli ultimi incontri tra le due squadre (tenendo conto di Liga e Copa) registrano una netta vittoria del Barcellona (5-1) e due pareggi (2-2 e 1-1).

