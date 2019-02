TFA sostegno 2019: date prova preselettiva spostate ad aprile, novità Miur

TFA sostegno 2019: date prove preselettive spostate ad aprile, novità Miur

Novità dal Miur a seguito del decreto con l’indicazione delle nuove date per lo svolgimento dei test preliminari per l’accesso ai corsi di specializzazione rispetto a cui si annunciano tra l’altro ricorsi. I posti resi disponibili saranno in totale 14.224 per la specializzazione nell’insegnamento del sostegno. Si terranno il 15 ed il 16 aprile e non più – come comunicato in prima istanza – il 28 e 29 marzo 2019.

TFA sostegno 2019, il motivo dello slittamento

La decisione ufficiale dello slittamento ha assunto forma di decreto a firma del Ministro Marco Bussetti disponibile sul sito Miur. Il titolo della breve nota è la seguente: “Sostegno, aggiornamento delle date delle prove di accesso ai corsi di specializzazione.”

Nel testo si spiega il motivo della decisione. In pratica “si è ritenuto di accogliere la proposta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane”. I quali rettori con nota protocollata il 26 febbraio 2019 hanno chiesto di avere più tempo a disposizione “al fine di consentire agli atenei una più efficace organizzazione delle prove”.

TFA sostegno 2019, nuovo calendario prove

Alla luce delle novità contenute nel decreto Miur le prove si svolgeranno il 15 aprile (di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria) e il 16 aprile (di mattina per la Scuola Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado.

A proposito di organizzazione del TFA gestita dalle singole Università, lo stesso decreto del Miur prevede che il termine ultimo della fine dei corsi anziché febbraio sia fissata nel mese di Marzo 2020.

TFA sostegno 2019, dichiarazione di Bussetti

Soddisfazione è stata espressa qualche giorno fa dal Ministro a proposito del percorso che consentirà la specializzazione di moltissimi docenti.

“In 3 anni specializzeremo 40 mila nuovi insegnanti sul sostegno per garantire un servizio migliore ai nostri studenti. Partiamo con questi primi 14 mila posti e proseguiremo, nei prossimi 2 anni, con una precisa programmazione che mette al centro il bene della scuola e degli studenti con disabilità”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM