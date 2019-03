Carpi-Ascoli: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Il match Carpi-Ascoli si giocherà Sabato 2 Marzo alle ore 15 allo stadio Cabassi nel contesto della 27esima giornata di Serie B. Nell’ultimo turno il Carpi è uscito sconfitto dalla sfida esterna con il Cosenza per 1 a 0 mentre l’Ascoli non è andato oltre il pareggio per 2 a 2 con il Foggia.

Carpi-Ascoli: la presentazione del match

Solo due i precedenti in terra emiliana che vedono una vittoria per parte: 2-0 bianconero nel 2016 e successo biancorosso per 4-2 nella stagione seguente. Il Carpi di Castori non vive un buon momento essendo al penultimo posto in classifica e con una sola vittoria nelle ultime 5 partite che lo obbliga a fare risultato contro l’Ascoli.

Nella stagione in corso il cammino in campionato si sta mostrando molto difficoltoso: dopo 3 sconfitte nelle prime tre giornate sono arrivate le dimissioni del tecnico Marcello Chezzi e c’è stato il ritorno di Castori. In 20 giornate però sono arrivate 9 sconfitte, 6 pareggi e solo 4 vittorie. Periodo non straordinario anche per gli ascolani che però possono contare 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, punti che però non devono assolutamente permettere alla squadra di rilassarsi.

Carpi-Ascoli: le probabili formazioni

Ascoli (4-4-2): Milinkovic-Savic; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Frattesi, D’Elia, Addae, Ninkovic; Berretta, Ciciretti

Allenatore: Vivarini

Carpi (4-3-3): Piscitelli; Pachonik, Poli, Sabbione, Buongiorno; Pasciuti, Coulibaly, Rolando; Mustacchio, Piscitella, Cissè

Allenatore: Castori

Carpi-Ascoli: le quote del match

Quote in perfetto equilibrio per i bookmakers con la vittoria del Carpi quotata 2.70 così come quella dell’Ascoli. Per le agenzie di scommesse il pareggio è invece pagato 3 volte la posta in gioco. Partita equilibata e dal risultato incerto, il consiglio è quello di giocare x/2 come risultato per primo e secondo tempo.

Carpi-Ascoli: dove vedere il match in TV e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

