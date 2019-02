Lisa Sheridan è morta: causa morte nel mistero. La vita privata dell’attrice

Deceduta lunedì 25 febbraio 2019 nella sua casa di New Orleans l’attrice statunitense Lisa Sheridan. Nata il 5 dicembre del 1974 a Macon in Georgia (USA) l’attrice è morta in circostanze ancora da chiarire. La famiglia ha fatto sapere che è da escludere l’ipotesi del suicidio.

Lisa Sheridan, una lunga carriera fatta di tanta tv

Tra le interpretazione di maggior successo c’è certamente quello in serie come “CSI: Scena del crimine” (come Scott Wilson). Ma non solo perché il suo talento ha contribuito in tanti altri opere come “Legacy”, “Invasion” e “The Mentalist”.

Per una maggiore chiarezza circa le cause del decesso si è “in attesa dell’autopsia” fanno sapere dallo staff e dalla famiglia dell’artista. E il suo manager ha sottolineato che è da escludere l’ipotesi suicidio. “La famiglia ha inequivocabilmente allontanato questa ipotesi. Qualsiasi voce su questo argomento è totalmente infondata”.

Lisa Sheridan, il saluto di chi l’ha conosciuta

Tra i primi commenti sulla morte della collega sono arrivate le parole di Donna D’Errico, attrice anche serie di Baywatch, che ha così salutato la scomparsa dell’amica.

Ho appena ricevuto la notizia che la mia cara amica, l’attrice Lisa Sheridan, è morta. È stata trovata lunedì mattina. Sono seduto qui stordita. Io e Lisa abbiamo lavorato ad un film insieme 5 anni fa e siamo diventati molto vicine sul set e siamo rimasti amiche intime dopo la fine delle riprese. È così raro trovare persone gentili, gentili come lei in questo settore, in questa città… persino in questo mondo. Veramente una delle persone più sincere e dolci che abbia mai incontrato nella mia vita. Portava una dolcezza e un’energia luminosa in ogni stanza in cui lei capitasse di entrare….anche nei suoi tempi più bui. Sono devastata da questa perdita. Avevo appena parlato con lei e tutto sembrava fantastico e lei sembrava felice e di buon umore. Tutti quelli che la conoscevano l’amavano e la adoravano. Addio e buonanotte dolce angelo… Mi mancherai terribilmente. Per favore mandi le preghiere per la sua famiglia.

Michael Dunaway, amico di Lisa Sheridan, ha salutato la sua scomparsa con queste parole: “Era una parte centrale della mia vita. Bellissima ed incredibilmente talentuosa. Irradiava energia. Negli ultimi anni aveva vissuto troppi momenti bui”.

