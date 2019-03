Udinese-Bologna: probabili formazioni, quote e diretta streaming e tv

Alla Dacia Arena di Udine, Domenica 3 Marzo 2019 ore 15.00, Udinese e Bologna si sfideranno nella 26a giornata di Serie A per portare a casa tre punti che sarebbero vitali. Entrambe le squadre sono in lotta per rimanere nella massima serie anche il prossimo anno e soli quattro punti le dividono l’una dall’altra ad oggi (Udinese 22 pti, Bologna 18 pti).

Udinese-Bologna: come arrivano le squadre

I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Chievo di Di Carlo, per mano di Teodorczyk. Dopo l’errore dal dischetto, l’attaccante polacco è stato bravo a ribadire in rete la respinta del portiere avversario. I bianconeri tornano così al successo dopo due sconfitte (contro Sampdoria e Torino) ed un pareggio (1-1 contro la Fiorentina). Ancora coinvolti nella lotta salvezza, i friulani cercheranno tre punti importantissimi per scavalcare eventualmente la SPAL (impegnata contro la Sampdoria) ed il Cagliari (contro l’Inter).

Il Bologna, conclusa la parentesi con Pippo Inzaghi, aveva iniziato alla grande l’era Mihajlovic riuscendo ad espugnare S.Siro contro l’Inter (1-0 gol di Santander). Un pareggio in seguito e due sconfitte (con Roma e Juventus). Attualmente i Felsinei sono terzultimi a 18 punti, ma la squadra dell’allenatore serbo non è ancora condannata. Vista sull’Empoli a +3 ed Udinese proprio a +4.

Udinese-Bologna, probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio; Ekong; Nuytinck; ter Avest; Inglesson; Mandragora; De Paul; Larsen; Lasagna; Okaka.

Allenatore: Nicola

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye; Lyanco; Danilo; Dijks; Poli; Nagy; Palacio; Soriano; Sansone; Santander.

Allenatore: Mihajlovic

Udinese-Bologna, le quote del match

Per i bookmakers sarà la squadra di Nicola a portare a casa la vittoria (2.55 contro 3.10, vittoria rossoblu). Pareggio quotato 3.00. Molto facile che una delle due squadre faccia almeno un gol (1.10).

Dove vedere Udinese-Bologna in tv e streaming

Domenica 3 Marzo 2019, alle ore 15.00, la partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva in tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV.

