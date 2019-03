Dove vedere Genoa-Frosinone: diretta streaming o tv

Domenica 3 Marzo 2019 ore 15.00, allo stadio Ferraris di Genova il Genoa affronterà il Frosinone per la 26a giornata di Serie A 2018/19.

Genoa-Frosinone, come arrivano le squadre

Il Grifone sta attraversando un buon momento di forma. Arriva da tre pareggi ed una vittoria. Quest’ultima sembrava aver portato grande entusiasmo dalle parti del capoluogo ligure, avendo battuto la Lazio al 94esimo minuto con il gol del capitano Mimmo Criscito. Ottimo momento per Sanabria, siglando già tre gol in cinque presenze. Il ragazzo era tanto atteso in città dopo l’addio di Piatek, venduto nel mercato di Gennaio al Milan alla corte di Rino Gattuso, chiamato a sostituire Higuain. Questa operazione aveva scatenato l’ira dei tifosi genoani, già da tempo in forte contrasto con il presidente rossoblu Enrico Preziosi, che ad inizio campionato aveva inoltre promesso la permanenza dell’attaccante polacco (dallo straordinario rendimento).

In questo clima teso, la squadra di Prandelli era riuscita a lavorare bene conquistando la 13esima posizione (29 punti) ma tuttavia non ancora fuori dalla zona calda della classifica. Genoa preceduto dal Sassuolo (31 pti., impegnato a S.Siro contro il Milan).

Il Frosinone invece si classifica ad oggi penultimo (16 pti.). I ragazzi di Baroni vengono da un’ottima prova casalinga contro la Roma, vedendosi portare via il pareggio solo nei minuti di recupero a causa di un gol fortunoso di Edin Dzeko. I ciociari sono gli unici a non aver ancora gioito in questo campionato davanti ai loro tifosi (nessuna vittoria allo Stirpe). Grande successo invece quello portato a casa Domenica 10 Febbraio proprio al Marassi di Genova contro i blucerchiati della Sampdoria (1-0, gol di Ciofani). Ora i gialloblu provano a riprendere un buon cammino per cercare la difficile salvezza. Bologna a +2 ed Empoli a +5.

Genoa-Frosinone: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

