Real Madrid-Ajax: diretta streaming e tv, dove vederla

Dopo il 2-1 dell’andata, Real Madrid e Ajax si incroceranno nuovamente al Santiago Bernabeu nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Gli uomini di Santiago Solari, in questi giorni al centro del Caso Bale, hanno a disposizione due risultati su tre e non devono perdere con due gol di scarto.

Situazione più complicata quella in cui si trova la squadra allenata da Erik ten Hag, che deve assolutamente vincere con due gol di scarto, impresa tutt’altro che semplice al Bernabeu.

Arbitro della partita sarà il tedesco Felix Brych, coadiuvato dagli assistenti Borsch e Lupp e dal quarto uomo Siebert. Al VAR Dankert e Fritz.

Calcio d’inizio previsto per le ore 21 di Martedì 5 Marzo 2019.

Real Madrid-Ajax: quote e pronostici

I padroni di casa sono favoriti per la vittoria finale visto il risultato dell’andata. Per questo motivo la quota 1 oscilla tra l’1.62 e l’1.68, la quota 2 tra 5.00 e 5.45, mentre l’X tra 4.00 e 4.45.

Tra le altre soluzioni da segnalare le quote GOAL/NO GOAL: la prima oscilla tra 1.38 e 1.42 nei maggiori siti di scommesse, mentre la seconda tra 2.65 e 2.80.

Interessanti anche le soluzioni UNDER/OVER 2.5 con la prima quotata tra 2.75 e 3.10, mentre la seconda tra 1.33 e 1.44.

Date tali premesse, visto il risultato dell’andata e la facilità con la quale la squadra olandese ha messo in difficoltà la difesa dei Galacticos (stasera orfana di Sergio Ramos), Termometro Sportivo consiglia le soluzioni GOAL e OVER 2.5.

Dove vedere Real Madrid-Ajax

La sfida del Santiago Bernabeu sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky (canali 201 e 252), con ampio pre-partita a partire dalle 20-25.

In streaming, sarà possibile vedere la partita tramite l’app SkyGo per gli abbonati a tale payTv, mentre per i non abbonati la diretta è disponibile su NowTv.

