Massimiliana Landini Aleotti: biografia, chi è l’italiana più ricca. Il patrimonio

Massimina Landini Aleotti: biografia, chi è l’italiana più ricca. Patrimonio Forbes

Con un patrimonio stimato di di 7,4 miliardi di dollari Massimiliana Landini Aleotti è la donna più ricca d’Italia secondo la classifica stilata come ogni anno dalla rivista Forbes (qui un nostro articolo del 2017 sulla mappa delle ricchezze stimate da Forbes). Ma chi è questa donna praticamente sconosciuta al grande pubblico? Ha ereditato, dal marito, e con i figli l’azienda farmaceutica Menarini.

Massimiliana Landini Aleotti e la famiglia alla guida della casa farmaceutica Menarini

È la vedova di Alberto Aleotti che nel tempo ha acquisito la proprietà dell’azienda per cui ha lavorato una vita. Rivestendo anche la carica di direttore generale. Dal 2014 la guida del marchio Big Pharma è passata a sua moglie che gestisce la casa farmaceutica Menarini con i suoi figli. Lucia Aleotti è presidente del gruppo. Mentre il figlio Alberto Aleotti è vicepresidente.

Massimiliana Landini Aleotti, nel 2016 tra le 10 donne più ricche al mondo

Massimo riserbo e carattere molto schivo contraddistinguono la donna più ricca d’Italia che non ama rilasciare interviste o far parlare di sé. Classe 1942, è a capo di un gruppo che conta 16 mila dipendenti e 14 stabilimenti in vari Paesi.

Sempre secondo le stime di Forbes Massimiliana Landini Aleotti nel 2016 ha fatto parte della top ten delle dieci donne più ricche al Mondo.

Massimiliana Landini Aleotti, gli altri nomi in classifica

Quali sono gli altri italiani considerati nella classifica stilata da Forbes? In totale sono 35 i miliardari italiani presenti in questa speciale classifica. Erano 43 nell’edizione dell’anno precedente. Ecco alcuni nomi: il primo e più ricco in assoluto tra gli italiani è Giovanni Ferrero. Il patron dell’azienda di dolciumi ha un patrimonio stimato di $ 22,4 miliardi. È al 39° posto nella classifica generale. Sul podio presente al secondo posto il patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio con un patrimonio pari a $ 19,8 miliardi ed il 50° posto in assoluto. Segue al terzo posto Stefano Pessina la cui ricchezza riviene dall’azienda con cui distribuisce prodotti per la salute Walgreens Boots Alliance. Tra i primi dieci italiani più ricchi presenti nomi molto noti come Giorgio Armani e Silvio Berlusconi.

