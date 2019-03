Eurolega: Olimpia Milano-Olympiakos Piraeus (66-57). Il racconto dal Forum

La corsa agli imminenti playoff si fa sempre più decisiva e incandescente. Il calore degli 11mila spettatori al Mediolanum Forum trascina letteralmente Milano a una prestazione di grinta e sacrificio contro i rivali greci. Questa, del resto, è l’Eurolega, le cui sfide hanno il sapore di quelle notti magiche da ricordare e incorniciare.

Dopo la sconfitta contro il CSKA in quel di Mosca l’imperativo di Pianigiani e ragazzi è solo uno: vincere per mantenere viva la corsa alle fasi finali della competizione. In un match complicato sul finire del primo tempo Milano ritrova la luce e si impone sull’Olympiakos per 66-57, tenendo accesa la fiamma della speranza dei tifosi meneghini a 4 giornate dalla conclusione della regular season.

Serviva una straordinaria notte di basket. Così è stato per l’Olimpia, così è stato per il suo pubblico.

Olimpia Milano-Olympiakos Piraeus: la partita

Nella serata della premiazione di Mike James come MVP di gennaio in Eurolega (con una media di 18.8 punti) mister Pianigiani punta tutto sul playmaker statunitense e sul suo estro. Brooks, Tarczewski, Nunnally e Micov a completare il quintetto di partenza di Milano.

Nel primo quarto il break in avvio con Micov apre le danze per l’Olimpia, che insieme al recuperato Nunnally e il recordman di punti Mike James portano i meneghini dal 2-2 iniziale al 13-2. Ottima la prestazione difensiva di Milano, storico punto debole, che imposta l’incontro fin dalle prime fasi all’insegna della concentrazione e delle ripartenze organizzate. 13 i rimbalzi per l’Olimpia, di cui 4 di Tarczewski e 6 di Brooks, 6 per i greci. Le due squadre tirano molto ma con scarsa precisione (Milano realizza 8/17 col 58.3% di precisione al tiro mentre l’Olympiakos è ancor meno incisiva sotto canestro, 5/16 col 41.7%).

Il secondo quarto si apre sul punteggio di 19-10 per i meneghini. La seconda metà di tempo di Milano è da dimenticare. I greci hanno infatti mostrato subito una reazione, dominando il quarto e riagguantando il pareggio nonostante gli errori al tiro (5/21). Milutinov coi suoi 8 punti e 7 rimbalzi (20 di squadra nel secondo quarto) ha letteralmente trascinato gli ospiti sul 23-23 che chiude il primo tempo. Bene anche Prinzetis per i greci con 6 rimbalzi. Molto male l’Olimpia nei secondi 10 minuti, che dimostra l’opposto di quanto mostrato a inizio gara, facendosi schiacciare al rimbalzo e sbagliando troppo al tiro (2/14 con solamente il 14.3%), realizzando solamente 4 punti.

Pianigiani in spogliatoio si sarà certamente fatto sentire. Milano esordisce nel secondo tempo con lo spirito giusto: la combinazione Brooks-Tarczewski in apertura di quarto fa impazzire il palazzetto. L’Olimpia mette a posto la mira nella seconda metà di gara (10/15 con 8 rimbalzi complessivi) e allunga sui greci portandosi sul 49-39 dopo 30 minuti. Non è bastato all’Olympiakos il gigante Milutinov (13 punti e 9 assist nella sua serata, il migliore per gli ospiti) per riagguantare il pareggio sul 39-35 di metà quarto. Il vero MVP della serata è Mike James. Secondo tempo straordinario per lo statunitense, con 27 punti, 6 rimbalzi e 6 assist nei suoi 34 minuti giocati. Superlativa la sua giocata sul finire del quarto: spende tutti i 24 secondi per realizzare una tripla allo scadere tanto insensata quanto spettacolare. Tutto il Forum in piedi per l’MVP.

Gli ultimi 10 minuti vedono l’Olimpia in sostanziale controllo del match. Dopo 4 minuti si porta sull’allungo più ampio dell’incontro (59-43, +16 sui greci). Williams (11 punti, 2 rimbalzi e 6 assist), Vezenkov (10 punti) e Milutinov cercano di tenere vive le speranze degli ospiti, ma le giocate di prestigio di James e l’organizzazione difensiva (con degli ottimi Jerrels, Brooks, e Tarczewski) portano il punteggio finale sul 66-57 decisivo.

Milano: James 27 punti, Micov 13, Nedovic 7

Olympiacos: Milutinov 13, Williams-Goss 11, Vezenkov 10

Olimpia Milano-Olympiakos Piraeus: in conclusione

Un capolavoro di squadra, la notte magica di un singolo. Mike James è il primo giocatore dell’Olimpia Milano a superare i 500 punti in una sola stagione di Eurolega. Straordinario. I 27 punti, 6 rimbalzi e 6 assist gli valgono una prestazione da 31 di valutazione. Si prende il centro della scena, si prende il Mediolanum Forum, che esulta nel segno della sua gara all’urlo di “MVP! MVP!“.

Milano con la vittoria di ieri firma una vittoria decisiva in chiave playoff. Si porta al sesto posto (parziale di 14-12), mentre l’Olympiakos scivola all’ottavo.

In casa con Panathinaikos e Fenerbahce e fuori con Real Madrid e Efes. Il calendario preannuncia un tour de force da brivido per chiudere la regular season. Ma in notti come quelle di ieri sera tutto sembra possibile per questa squadra.

