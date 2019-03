Sondaggi elettorali Noto: il nuovo Pd attrae astenuti e delusi M5S

Pd e Movimento 5 Stelle raccolgono lo stesso numero di consensi secondo l’ultimo sondaggio Noto per Cartabianca. Le due forze politiche non guadagnano nè perdono voti rispetto alla rilevazione di una settimana fa e rimangono quindi appaiate al 21%.

Sondaggi elettorali Noto: Lega, la lotta ai migranti non porta più consensi?

Nemmeno la Lega vede variazioni e si attesta al 32,5%. Il dato è significativo se contestualizzato. È infatti tornata alla ribalta la questione migranti con l’attracco a Lampedusa della nave Mare Jonio. Il ministro dell’Interno Salvini è partito all’attacco chiedendo l’arresto dei responsabili della nave. Sull’imbarcazione è salita la Guardia di Finanza per acquisire documentazione mentre i pm hanno aperto un fascicolo contro ignoti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il fatto che la Lega non abbia incrementato i suoi consensi dopo quest’ennesimo braccio di ferro con una nave carica di migranti è significativo. L’argomento ha raggiunto un livello di saturazione tale da non spostare più voti. Gli italiani, come abbiamo visto già in altri sondaggi, hanno altre priorità.

Sondaggi elettorali Noto: il nuovo corso del Pd

E il Pd del fresco segretario Zingaretti è pronto a raccogliere e fare sue queste richieste. Secondo Noto, il nuovo corso dei dem potrebbe attrarre il 56% degli astenuti delle ultime Politiche ma anche il 21% degli elettori M5S e il 15% degli elettori degli altri partiti oltre che l’8% dei delusi da LeU. Dalla sua Zingaretti riscuote il 38% di gradimento, dietro solo al premier Conte (41%) e al leader della Lega Salvini (45%) ma davanti al capo politico dei Cinque Stelle Di Maio (31%) superato anche da Giorgia Meloni di Fdi (32%).

Sondaggi elettorali Noto: FDI cresce

Proprio Fratelli d’Italia è l’unica formazione politica a guadagnare voti in quest’ultima settimana (+0,5 al 4,5%). Male invece Forza Italia che lascia per strada mezzo punto e cala all’11%. Non vedono variazioni +Europa (3,5%), Liberi e Uguali (+1,5%) e Potere al Popolo (1%).









Sondaggi elettorali Noto: nota metodologica

In attesa di diffusione.

