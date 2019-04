Atalanta-Empoli: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ecco il posticipo della 32a giornata 2018/19. Il weekend corposo di Serie A sta giungendo al termine e Lunedì 15 Aprile 2019 a Bergamo si respira aria d’Europa. Alle ore 20.30, allo stadio Atleti Azzuri d’Italia di Bergamo, l’Empoli affronterà i padroni di casa dell’Atalanta. Due squadre le cui stagioni sono ancora aperte, vista Europa da un lato, la salvezza dall’altro.

Atalanta-Empoli: come arrivano i bergamaschi

I padroni di casa sono una garanzia. Da qualche anno a questa parte rubano l’occhio per la loro spensieratezza, per il loro gioco e per la loro organizzazione. Un settore giovanile storicamente prolifico ed un allenatore coraggioso e competente – Gian Piero Gasperini – sono la ricetta perfetta per cui l’Atalanta siamo ormai abituati a trovarla in posizioni alte della classifica in piena lotta europea, con il campo di Bergamo sempre uno dei più insidiosi della Serie A.

Il posto in campionato è il quinto, con il Milan a pari punti ma avanti per gli scontri diretti. La Champions League è lì, traguardo storico, ed i rossoneri saranno impegnati da calendario contro la Lazio, altra contendente affermata. La zona della classifica quindi è molto corta e ci sarà da battagliare fino alla fine. La Dea è reduce da due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre di campionato dove, dopo aver battuto Parma (3-1) e Bologna (4-1), è stata fermata sullo 0-0 al Meazza contro l’Inter (Domenica scorsa). Adesso sotto con i toscani. Partita sicuramente delicata visto l’obiettivo degli ospiti.

Atalanta-Empoli: come arrivano i toscani

Ospiti che salgono in Lombardia da terzultimi in classifica. Con 28 punti sarebbero retrocessi automaticamente ma tuttavia la salvezza è ancora in ballo. La classifica è molto ristretta ed il Bologna – ad oggi salvo – andrà in scena a Firenze, contro la Fiorentina fresca del nuovo allenatore Montella, subentrato al dimissionario Pioli. La SPAL, altra formazione alla portata dell’Empoli, riceverà invece niente di meno che la Juventus capolista.

Una Serie A davvero avvincente sia nelle zone alte che basse della classifica come si può notare. I toscani saranno reduci dalla sconfitta di Udine, dove i bianconeri hanno prevalso grazie a De Paul (doppietta) e Mandragora, dopo che gli azzurri erano riusciti a portarsi sul 2-1 grazie alle reti di Caputo e Krunic. La vera impresa dei ragazzi di Andreazzoli è però quella registrata il 3 Aprile 2019 quando sono riusciti a battere il Napoli, secondo. Con la fiducia di non esser nuovi a queste imprese si presenteranno contro l’Atalanta, seppur con qualche infortunio.

Atalanta-Empoli: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini; Palomino; Masiello; Hateboer; De Roon; Freuler; Castagne; Gomez; Ilicic; Zapata.

Allenatore: Gasperini

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli; Rasmussen; Dell’Orco; Di Lorenzo; Traoré; Bennacer; Krunic; Antonelli; Farias; Caputo.

Allenatore: Andreazzoli

Atalanta-Empoli: il pronostico

Squadra di casa nettamente favorita. La vittoria atalantina è data, secondo i bookmakers, a 1.36, mentre un successo empolese è molto alto, quotato a 9.00. Il pareggio (X) lo troviamo a 5.00.

La partita nel girone di andata, invece, aveva visto l’Empoli imporsi sull’Atalanta. Partita finita 3-2 decisa dalla rete di Silvestre nei minuti di recupero. Le previsioni sono che, nel match di Lunedì, vengano segnati almeno due gol (over 1,5 dato a 1.14), ma tuttavia non è escluso che ne vengano segnati almeno tre (over 2,5 dato a 1.50).

Atalanta-Empoli: dove vederla in tv e streaming

Lunedì 15 Aprile 2019, alle ore 20.30, la partita dell’Atleti Azzurri d’Italia sarà trasmessa in tv su Sky Sport Serie A in diretta ed in esclusiva. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

