Non ci resta che ridere: trama, cast e curiosità del film al cinema

Non ci resta che ridere è un film comico del 2019 diretto e interpretato da Alessandro Paci, al suo sesto lungometraggio dietro la macchina da presa, con Massimo Ceccherini e Benedetta Rossi. Il film, dalla durata di 90 minuti, è stato prodotto dalla 102 Distribution e la Fair Play, mentre le riprese del film, sono iniziata nel mese di agosto del 2018, in Toscana. È distribuito nelle sale cinematografiche da M2 Pictures, a partire da giovedì 2 maggio.

Non ci resta che ridere: trama e curiosità

Il film Non ci resta che ridere, diretto da Alessandro Paci, è una raccolta di barzellette, storie e gag esilaranti, raccontate dal regista stesso e da diversi attori che da anni lavorano insieme a lui su questo progetto. Dal teatro al grande schermo, medici, carabinieri e camerieri sono solo alcuni dei personaggi che si alternano in Non ci resta che ridere, che ha come filo conduttore ciò che accomuna tutti i film comici: la risata. In questo film c’è una serie di interpreti che fanno leva sulla naturale comunicativa dei fiorentini senza andare troppo più in là, a parte Ceccherini, a cui viene affidato il ruolo di Gesù.

Questo film è nato da un’idea dello stesso Alessandro Paci, che ha aperto un canale su YouTube dove ha cominciato a raccontare le barzellette più divertenti, spostando poi lo spettacolo nei locali, nelle feste patronali e al teatro, per poi arrivare, infine, sul grande schermo.

Non ci resta che ridere in realtà, ricalca in qualche modo lo stile cinematografico del film diretto da Carlo Vanzina nel 2004: “Le barzellette” con Gigi Proietti, Enzo Salvi e i Fichi d’India come protagonisti.

Il cast di Non ci resta che ridere

Insieme al regista Alessandro Paci, in questa raccolta di barzellette, ci sono anche vari comici toscani, come lo storico compagno di scorribande Massimo Ceccherini, la bella e simpatica Benedetta Rossi, Graziano Salvadori, Gaetano Gennai, Massimiliano Galligani, Giacomo Carolei, Stefano Martinelli, Alessio Nonfanti e Ilaria Filipponi.

