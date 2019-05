Bandiere Blu 2019: spiagge in Italia regione per regione. Quali sono

L’estate è alle porte, quindi è tempo di ufficializzare le Bandiere Blu 2019. Quali sono le spiagge pulite d’Italia quest’anno? L’elenco è stato reso ufficiale dalla Foundation for Environmental Education, che si è occupata di assegnare i premi al Cnr di Roma. In tutti sono 183 i Comuni premiati e ciò significa che c’è stato un incremento di 8 luoghi rispetto ai 175 premiati lo scorso anno. Entrando più nel dettaglio ci sono 12 nuove località e 4 bocciature, rispettivamente in Puglia (Rodi Garganico e Melendugno) e nelle Marche (Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio).

Bandiere Blu 2019: le Regioni più premiate

La Liguria è la regione italiana con più Bandiere Blu nel 2019 (30), seguita dalla Toscana (19) e, a una sola località di distanza, la Campania (18). Quindi le Marche (15), nonostante le 2 perdite compensate però da 1 nuovo riconoscimento, e la Sardegna (14). Quindi troviamo la Puglia (13), che quest’anno ha avuto lo stesso destino delle Marche in termine di perditi/acquisti, seguita dalla Calabria (11) e dall’Abruzzo (10, visto che c’è anche un lago). Seguono il Lazio (9), Veneto (8), Emilia Romagna e Sicilia (7), Basilicata (5), Friuli Venezia Giulia (2) e Molise (1).

Bandiere Blu 2019: l’elenco delle spiagge più premiate, quali sono

Non resta quindi che andare a elencare le 385 spiagge ripartite per le 183 località nel seguente elenco delle Bandiere Blu 2019.

Bandiere Blu 2019: le migliori spiagge d’Italia – Parte I

Piemonte

Verbano-Cusio-Ossola Cannero Riviera – Spiaggia Lido; Cannobio – Spiaggia Lido.

Novara Arona – Rocchette – Lido Nautica.



Lombardia

Brescia Gardone Riviera – Lido ‘84/Spiaggia Casinò



Trentino Alto Adige

Trento Bedollo – Località Piazza; Baselga di Pinè – Spiaggia Lido/Alberon/Bar Spiaggia; Pergine Valsugana – Lago di San Cristoforo; Levico Terme – Spiaggia di Levico; Caldonazzo – Lido/Spiaggetta; Calceranica al Lago – Alle Barche/Al Pescatore/Riviera; Tenna – Spiaggia di Tenna; Lavarone – Lido Bertoldi/Lido Marzari; Sella Giudicarie – Spiaggia Roncone; Bondone – Porto Camarelle.



Veneto

Venezia San Michele al Tagliamento – Bibione; Caorle – Brussa, Duna Verde, Levante, Ponente, Porto Santa Margherita; Eraclea – Eraclea Mare; Jesolo – Lido; Cavallino Treporti – Lido; Venezia – Lido di Venezia; Chioggia – Sottomarina.

Rovigo Rosolina – Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo Nord.



Friuli Venezia Giulia

Gorizia Grado – Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Pineta.

Udine Lignano Sabbiadoro – Lido.



Liguria

Imperia Bordighera – Zona Ovest di Capo Sant’Ampello, Zona Este di Capo Sant’Ampello; Sanremo – Rio Foce, Tre Ponti, Imperatrice, Corso Marconi, Bussana; Taggia – Arma di Taggia; Riva Ligure – Ex Bungalow; Santo Stefano al Mare – Baia Azzurra, Il Vascello; San Lorenzo al Mare – U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele; Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Prino e Foce, Borgo Marina.

Savona Ceriale – Litorale; Borghetto Santo Spirito – Litorale; Loano – Spiaggia di Loano; Pietra Ligure – Ponente; Finale Ligure – Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato; Noli – Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/Chiariventi; Spotorno – Lido; Bergeggi – Il Faro, Villaggio del Sole; Savona – Fornaci; Albissola Marina – Lido; Albissola Superiore – Lido; Celle Ligure – Levante, Ponente; Varazze – Arrestra, Ponente Teiro, Levante Teiro, Piani D’Invrea.

Genova Camogli – San Fruttuoso, Spiaggia Camogli Centro/Levante; Santa Margherita Ligure – Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto; Chiavari – Zona Gli Scogli; Lavagna – Lungomare; Moneglia – Centrale, La Secca, Levante.

La Spezia Framura – Fornaci (Spiaggia Confine Deiva Marina), Spiaggia La Vallà-Apicchi; Bonassola – Lato Est e Lato Ovest; Levanto – La Pietra, Casinò, Ghiararo; Lerici – Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo; Ameglia, Fiumaretta.



Bandiere Blu 2019: le migliori spiagge d’Italia – Parte II

Emilia Romagna

Ferrara Comacchio – Lido Spina, Lido di Volano/Nazioni/Lido degli Scacchi/Pomposa/Garibaldi, Lido degli Estensi.

Ravenna Ravenna – Marina Romea/Porto Corsini, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante, Lido di Classe, Casal Borsetti; Cervia – Milano Marittima/Pinarella.

Forlì – Cesena Cesenatico – Zaina, Levante (Valverde, Villamarina), Ponente.

Rimini Bellaria Igea Marina – Igea Marina; Misano Adriatico – Punto Dieci/Porto Verde, Rio Alberello; Cattolica – Regina dell’Adriatico.



Marche

Pesaro – Urbino Gabicce – Lido; Pesaro – Sottomonte, Ponente/Levante; Fano – Nord, Sassonia Nord, Torrette; Mondolfo – Marotta;

Ancona Senigallia – Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente; Ancona – Portonovo; Sirolo – Sassi Neri/San Michele/Urbani; Numana – Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta.

Macerata Potenza Picena – Lido Nord, Lido Sud; Civitanova Marche – Lungomare Sud, Lungomare Nord;

Fermo Fermo – Lido di Fermo Casabianca, Marina Palmense; Pedaso – Lungomare dei Cantautori;

Ascoli Piceno Cupra Marittima – Lido; Grottammare – Spiaggia Nord, Spiaggia Sud; San Benedetto del Tronto – Riviera delle Palme;



Toscana

Massa – Carrara Carrara – Marina di Carrara Centro/Ovest; Massa – Ronchi Levante, Ronchi Ponente, Sinistra Brugiano/Marina Centro/Destra Frigido/Sinistra Frigido, Campeggi/Ricortola/Marina Ponente/Destra Brugiano.

Lucca Forte dei Marmi – Litorale Centro/Capannina; Pietrasanta – Tonfano; Camaiore – Lido Arlecchino; Viareggio – Marina di Viareggio (Levante/Ponente), Torre del Lago Puccini.

Pisa Pisa – Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa.

Livorno Livorno – Cala del Miramare, Rogiolo, Del Sale/Roma, Tre Ponti, Rex, Cala Quercianella; Rosignano Marittima – Castiglioncello, Vada; Cecina – Le Gorette, Marina di Cecina; Bibbona – Marina di Bibbona Centro/Sud; Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci; San Vincenzo – Rimigliano, Principessa, Spiaggia della Conchiglia; Piombino – Parco Naturale della Sterpiaa; Marciana Marina – La Fenicia.

Grosseto Follonica – Spiaggia Sud, Spiaggia Nord; Castiglione della Pescaia – Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente, Spiaggia Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Levante/Tombolo; Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a Mare; Monte Argentario – Porto Santo Stefano La Caletta, Porto Santo Stefano Il Moletto, La Soda, Porto Santo Stefano Il Pozzarello, Cala Piccola, Porto Ercole Le Viste, La Feniglia.



Lazio

Roma Trevignano Romano – Via della Rena; Anzio – Tor Caldara, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Marechiaro, Lido di Lavinio, Lido dei Pini, Colonia.

Latina Latina – Latina Mare; Sabaudia – Lungomare; San Felice Circeo – Litorale; Terracina – Levante, Ponente; Sperlonga – Ponente, Lago Lungo, Levante, Bozzano; Gaeta – Arenauta, Ariana, Sant’Agostino, Serapo; Ventotene – Cala Nave.



Abruzzo

Teramo Tortoreto – Spiaggia del Sole; Giulianova – Lungomare Spalato-Rodi, Lungomare Zara; Roseto degli Abruzzi – Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare Centrale; Pineto – Lungomare dei Pini/Pineta Catucci, S. Maria a Valle Nord, S. Maria a Valle Sud, Torre Cerrano, Corfù, Villa Fumosa; Silvi – Lungomare Centrale, Parco Marino, Torre del Cerrano, Arenile Sud.

Chieti Fossacesia – Fossacesia Marina; Vasto – Punta Penna, Vignola; San Salvo – San Salvo Marina.

L’Aquila Villalago – Villalago; Scanno – Acquevive – Gestione Ciccotti, Parco dei Salici.



Bandiere Blu 2019: le spiagge migliori d’Italia – Parte III

Molise

Campobasso Campomarino – Lido



Campania

Napoli Piano di Sorrento – Marina di Cassano; Sorrento – San Francesco/Marina Grande, Riviera di Massa; Massa Lubrense – Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone; Anacapri – Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra.

Salerno Positano – Spiaggia Arienzo, Spiaggia Fornillo, Spiaggia Grande; Capaccio – Licinella, Varolato/La Laura/Casina D’Amato, Torre di Paestum/Foce Acqua dei Ranci; Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco; Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro; Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello; San Mauro Cilento – Mezzatorre; Pollica – Acciaroli, Pioppi; Casal Velino – Lungomare/Isola, Dominella/Torre; Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marin di Ascea; Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca; Centola – Marinella, Palinuro (Porto/Dune e Saline); Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto; Ispani – Ortoconte/Capitello; Sapri – Cammarelle, San Giorgio.



Basilicata

Potenza Maratea – Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, Acquafredda.

Matera Policoro – Lido Nord e Sud; Pisticci – Lido San Basilio, Lido 48; Bernalda – Lido di Metaponto; Nova Siri – Lido.



Puglia

Foggia Peschici – Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici; Zapponeta – Lido;

Barletta – Andria – Trani Margherita di Savoia, Centro Urbano/Cannafesca.

Bari Polignano a Mare – San Vito, Cala Paura, Cala San Giovanni, Ripagnola/Coco Village, Cala Fetente.

Brindisi Fasano – Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne; Ostuni – Creta Rossa, Lido Fontanelle, Pilone Viar Beach, Lido Morelli; Carovigno – Mezzaluna, Pantanogianni, Punto Penna Grossa/Torre Guaceto.

Taranto Castellaneta – Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina; Ginosa – Marina di Ginosa; Maruggio – Commenda, Campomarino, Acqua Dolce.

Lecce Otranto – Alimini/Baia dei Turchi/Santo Stefano, Castellana/Porto Craulo, Madonna dell’Altomare/Idro, Porto Badisco; Castro – La Sorgente, Zinzulusa; Salve – Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/Torre Pali.



Calabria

Cosenza Tortora – La Pineta/Fiume Noce; Praia a mare – Camping Internazionale/Punta Fiuzzi; San Nicola Arcella – Arcomagno/Canale Grande Marinella; Roseto Capo Spulico – Lungomare; Trebisacce – Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni – viale Magna Grecia – Riviera delle Palme); Villapiana – Villapiana Scalo, Villapiana Lido.

Crotone Cirò Marina – Punta Alice, Cervara/Madonna di Mare; Melissa – Litorale Torre Melissa;

Catanzaro Soverato – Baia dell’Ippocampo; Sellia Marina – Località Ruggero/San Vincenzo – Sena/Jonio – Rivachiara.

Reggio Calabria Roccella Jonica – Lido



Sicilia

Messina Santa Teresa di Riva – Lungomare di Santa Teresa di Riva; Tusa – Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina; Lipari – Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Acquacalda, Canneto.

Ragusa Ispica – Santa Maria del Focallo, Ciriga I tratto, Ciriga II tratto, Ciriga III tratto; Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino; Ragusa – Marina di Ragusa.

Agrigento Menfi – Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino.



Sardegna

Sassari Badesi – Li Junchi, Li Mindi – Lu Stangioni, Pirrotto Li Frati-Baia delle Mimose; Trinitàd’Agultu e Vignola – La Marinedda, Spiaggia Lunga Isola Rossa; Santa Teresa Gallura – Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana, Santa Reparata. La Maddalena – Bassa Trinità, Monti D’a Rena, Tegge, Spalmatore, Porto Lungo, Caprera Due Mari, Caprera Relitto; Palau – Palau Vecchio, L’Isolotto; Castelsardo – Madonnina/Stella Maris, Sacro Cuore/Ampurias; Sorso – Marina di Sorso (IV/V Pettine), Spiaggia della Marina; Sassari – Porto Ferro, Porto Palmas.

Oristano Oristano – Torregrande.

Nuoro Tortolì – Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (nota “La Capannina”), Porto Frailis; Bari Sardo – Bucca ‘e Strumpu/Torre di Barì/Planargia.

Cagliari Quartu Sant’Elena – Mare PIntau, Poetto.

Sud Sardegna Sant’Antioco – Maladroxia; Teulada – Porto Tramatzu, Sabbie Bianche, Tuerredda.



