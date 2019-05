Alone – Don’t grow up: trama, cast e anticipazioni del film

Stasera, alle ore 21: 20 su Rai 4, andrà in onda Alone – Don’t grow up, film horror francese del 2015 diretto da Thierry Poiraud. La pellicola vede come protagonisti un manipolo di adolescenti che cerca di sopravvivere ad un terribile scenario apocalittico. Ecco la trama e il cast completo del film.

Alone – Don’t grow up: Trama

Il film parla di una terribile epidemia che si espande improvvisamente su una remota isola al largo della Scozia. Sei adolescenti che adorano le bravate, si ritrovano da soli nel centro di recupero giovanile in cui vivono: supervisori e insegnanti sembrano essere scomparsi misteriosamente. Inaspettatamente liberi da ogni genere di costrizione, Liam, Pearl, May, Bastian, Shawn e Thomas vagano godendosi la loro notte di libertà, ma uno scenario apocalittico li attende. Presto, i sei si renderanno conto che un terribile virus ha colpito gli adulti, trasformandoli in zombie assetati di sangue.

Dopo aver capito che i bambini e gli adolescenti sono immuni dalla malattia, i ragazzi intraprendono una forsennata lotta contro il tempo per lasciare l’isola prima che il tempo scorra troppo in fretta, segnando la loro definitiva condanna.

Alone – Don’t grow up: Cast

La pellicola è stata diretta da Thierry Poiraud, famoso regista e sceneggiatore francese, originario di Nantes. Il cast del film vede Fergus Riordan nelle vesti di Bastian, Madeleine Kelly nel ruolo di Pearl e McKell David nella parte di Liam. Darren Evans interpreta invece Shawn, mentre Natifa Mai e Diego Méndez sono rispettivamente May e Thomas. Tra i restanti attori presenti nel cast ci sono anche: Dominique Baute, Daniela Jerez e David Ojeda.

Curiosità sul film

Alone – Don’t grow up è una rivisitazione fantastica del tema di Peter Pan. Alcuni adolescenti, già abbandonati dalle loro famiglie e privati di una vita “normale”, sono obbligati ad abbandonare il centro di recupero in cui vivono per sopravvivere agli adulti, trasformati in mostri da una terribile epidemia. Si tratta di una fiaba moderna e brutale che mostra il cammino dei sei adolescenti attraverso un mondo terrificante e pieno di insidie.

