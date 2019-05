Roland Garros 2019: date, tabellone e calendario. Dove vederlo in tv

È entrata pienamente nel vivo la stagione tennistica sulla terra rossa. E dopo gli Internazionali di Roma il grande tennis si sposta a Parigi dove dal 20 maggio al 9 giugno va in scena il Roland Garros, uno dei più importanti tornei al mondo.

Roland Garros 2019: date

Si inizia come detto lunedì 24 maggio e sino a venerdì 24 maggio ci sarà il turno di qualificazioni. Riposo sabato 25 maggio per iniziare col primo turno domenica 26 maggio 2019. Il primo turno termina martedì 28 maggio. Mentre mercoledì 29 maggio e giovedì 30 è il turno del secondo turno. Il terzo turno si gioca giovedì 30, venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. L’ultima settimana di torneo inizia domenica 2 giugno e lunedì 3 giugno col quarto turno. Poi si entra nella parte finale del tabellone.

4 giugno: quarti di finale

5 giugno: quarti di finale

6 giugno: semifinali singolare femminile e finale doppio misto

7 giugno: semifinali singolare maschile

8 giugno: finale singolare femminile e finale doppio maschile

9 giugno: finale singolare maschile e finale doppio femminile

Roland Garros, dove vederlo in tv

Dal punto di vista televisivo e mediatico l’evento sportivo Roland Garros è coperto da Europort. Le qualificazioni saranno trasmesse su Eurosport Player (in streaming su pc e smartphone, compresi tutti i campi) e sui canali Eurosport 210 e 211 di Sky. Pertanto per poter seguire il torneo bisogna essere abbonati a Sky Sport.

I tennisti italiani presenti al torneo

Quest’anno a conferma dello stato di forma del tennis tricolore saranno 15 gli atleti italiani che prenderanno parte al torneo partendo dal tabellone di qualificazioni. 15 italiani su un totale di 128 giocatori provenienti da tutto il mondo. Ecco i loro nomi: Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia, Gianluca Mager, Salvatore Caruso, Matteo Viola, Filippo Baldi, Roberto Marcora, Simone Bolelli, Matteo Donati, Andrea Arnaboldi, Gianluigi Quinzi, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Federico Gaio e Stefano Napolitano.

I 6 azzurri presenti in tabellone sono: Fognini, Cecchinato, Seppi, Berrettini, Fabbiano e Sonego.

Sul fronte femminile per provare a raggiungere Camila Giorgi, scenderanno in campo per le qualificazioni Martina Trevisan, Giulia Gatto-Monticone, Martina Di Giuseppe e Jasmine Paolini.

