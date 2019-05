Forse è Solo Mal di Mare: trama, cast e anticipazioni del film

Sta per uscire in tutte le sale cinematografiche Forse è Solo Mal di Mare, la nuova commedia italiana diretta da Simona De Simone, con Francesco Ciampi e Beatrice Ripa. Ecco la trama, il cast completo del film e quando esce al cinema.

LEGGI ANCHE: Godzilla II – King of the Monsters trama, cast e anticipazioni del film

Forse è Solo Mal di Mare: la trama

Forse è Solo Mal di Mare segue la storia di Francesco, ex fotografo toscano di quarant’anni, che dopo aver girato il mondo diventa pescatore a Linosa per amore di Claudia, la stessa che, dopo diciassette anni di matrimonio si allontana dalla famiglia in cerca di una vita fuori dall’isola. Anita ha diciassette anni, è la figlia di Francesco e di Claudia, vive la sua vita con i compagni del liceo scientifico coltivando il sogno di diventare pianista. Francesco e Anita non possono fare a meno l’uno dell’altra ma le cose cominciano a cambiare quando la ragazza fa richiesta di iscrizione al conservatorio di Lugano.



Le vicende personali del padre e della figlia si intrecciano nell’attesa di una risposta che potrebbe cambiare le loro esistenze, tra riflessioni e ferite personali, sorprese e colpi di scena. Sullo sfondo, una Linosa quasi deserta, fotografata in una stagione non turistica, animata dal mare a volte calmo e a volte mosso come gli animi dei pittoreschi abitanti occupati nelle loro esilaranti routine, con le loro indelicate attenzioni ma sempre pronti all’accoglienza.

Forse è Solo Mal di Mare: il cast

Il nuovo film diretto da Simona De Simone vedrà Francesco Ciampi nei panni del protagonista Francesco, padre quarantenne in attesa del ritorno della moglie Claudia, interpretata da Maria Grazia Cucinotta. Al loro fianco ci sarà Beatrice Rapa nel ruolo di Anita, promettente pianista di successo imprigionata nel rapporto paterno. Tra gli altri attori presenti nel cast del film troviamo anche: Anna Maria Malipiero, Barbara Enrichi, Cristian Stelluti, Orfeo Orlando, gli Street Clerks, Patrizia Schiavone e Paolo Bonacelli.

Quando esce il film

Forse è Solo Mal di Mare verrà distribuito in tutte le sale cinematografiche italiane da Cibbè Film a partire da giovedì 23 maggio 2019.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM