La decisione dell’elemosiniere del Papa di riattaccare l’energia elettrica in un palazzo occupato in centro a Roma da 500 adulti tra cui 100 bambini dopo una settimana di interruzione dovuta a morosità non è andata giù alla maggioranza degli italiani. Che avrebbero preferito un epilogo ben diverso. Secondo il 43% degli intervistati da Swg, “se si voleva aiutare il condominio si dovevano pagare le bollette, non si possono infrangere le regole”. Per il 33%, il gesto del cardinale Krajewski è stato un atto “puramente simbolico in quanto non risolve i tanti problemi che affliggono il Paese”. Solo il 24% ha apprezzato l’azione a favore delle famiglie, considerate “troppo penalizzate dal taglio dell’energia elettrica”.

L’elemosiniere ha affermato di essere consapevole delle conseguenze che avrà la sua azione ma la sua, ha detto all’Ansa, è stata una scelta obbligata: “Sono intervenuto personalmente per riattaccare i contatori. È stato un gesto disperato. C’erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie, bambini, senza neanche la possibilità di far funzionare i frigoriferi”.

Secondo quanto riporta il Messaggero, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul ripristino dell’energia elettrica a Spin Time, il palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Al momento, la denuncia è contro ignoti, nonostante l’auto accusa del cardinale.

I risultati del sondaggio Swg sono completamente diversi da una rilevazione Ipsos effettuata pochi giorni dopo il fatto e andata in onda a Di Martedì. In quel caso, il 50% degli intervistati si schierava al fianco dell’elemosiniere del Papa mentre solo il 39% condannava il suo gesto. L’11% preferiva non esprimersi.

