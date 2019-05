Robert Pattinson nuovo Batman: curiosità e carriera dell’attore. Chi è

È più di una indiscrezione quella che riguarda l’attore britannico Pattinson. La notizia potrebbe sconvolgere i fan di Batman. Perché? Secondo numerose fonti, l’attore sarà il prossimo interprete del noto supereroe della DC Comics. Una buona o cattiva notizia? Il rumors nelle scorse settimane non era stato accolto con entusiasmo.

Robert Pattinson nuovo Batman: arrivano conferme dalla DC Comics?

L’attore britannico avrebbe, nel frattempo, ricevuto una benedizione importante da parte di Willem Dafoe. La DC Comics, inoltre, attraverso Jim Lee, sembra aver confermato il suo ruolo come nuovo Batman. Il direttore della DC Comics, prima di partire per un viaggio con destinazione Abu Dhabi, ha postato numerose foto dei passatempi di viaggio. Tra questi oggetti è comparso anche un tablet che in bella vista raffigurava la foto di Robert. Per tale motivo, una tale notizia, è più di una indiscrezione, è senz’altro un indizio. Ne manca un altro, per fare una prova.

Speciale Porta a Porta: exit poll e proiezioni Opino, ospiti e anticipazioni

Robert Pattinson nuovo Batman: vita privata e curiosità

Le notizie relative alla vita privata dell’attore, risalgono al 2018. Robert sembrava destinato a sposarsi con la cantante Twigs, ma nel 2017, senza troppe spiegazioni, il matrimonio è saltato. La nuova fidanzata dell’attore sembra ora essere Suki Waterhouse, nota modella 26enne, famosa per essere stata l’ex di Bradley Cooper. Tra le curiosità se ne registra una davvero singolare, l’attore tra un episodio e un altro della saga di Twilight, ha collezionato numerose nomination per i Razzie Awards, noto premio per le peggior performance nei film

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM