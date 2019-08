Lozano Napoli: stipendio, contratto e quanto guadagna il nuovo attaccante

Lozano Napoli: affare concluso? Per alcuni media si, per altri bene informati no. E per questi ultimi non è detto che l’affare si concluda. Dalle due parti del tavolo della trattativa ci sono l’agente del calciatore Mino Raiola ed il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis.

Lozano Napoli, l’ingaggio

Dal Messico, Paese natale del calciatore, si rincorrono voci secondo cui il passaggio del calciatore e l’arrivo in Italia è praticamente certo. Sportmediaset, media messicano, ha anche pubblicato i dettagli. Il Napoli si sarebbe impegnato al pagamento dei 42 milioni al PSV ed un ingaggio annuo per l’atleta pari a 4,5 milioni di euro.

Lozano Napoli, lo scoglio dei diritti di immagine

Secondo molte fonti uno dei principali scogli prima della chiusura della trattativa che ripetiamo alcuni danno per conclusa e per altri sarebbe ancora aperta è legata ai diritti di immagine. Si è pronunciato sull’argomento il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti a Radio Marte ha dichiarato: “Lozano? Il problema, come sappiamo, è il balletto che c’è con gli agenti di Lozano, e che coinvolge il discorso dei diritti d’immagine, per il Napoli non è un discorso banale. Bisogna avere un po’ di pazienza per far condurre a Raiola la trattativa. Ci sono alternative per Lozano che possono rimanere in piedi, c’è una discreta intelligenza sotto il punto di vista strategico”.

I più fiduciosi circa il buon esito della trattativa fanno notare che Raiola e De Laurentiis sono stati protagonisti della chiusura del colpo di Manolas. E soprattutto il fatto che tanto la società quanto l’attuale allenatore del Napoli Ancelotti abbiano speso pubblicamente parole di elogio nei confronti dell’attaccante. Il quale a sua volta mesi fa ha dichiarato: “Voglio giocare in Champions League, con i grandi e contro i grandi. Altro non chiedo”.

L’attesa dei tifosi

Lozano Napoli – C’è attesa da parte dei tifosi per sapere come si concluderà la trattativa. Sono molti nel frattempo i messaggi di chi su twitter commenta il nuovo probabile arrivo.

@IPetisso su twitter scrive: “Organizziamo per tempo un’ora di silenzio e cordoglio per i vari Auriemma, calcionapoli24 e compagnia bella per quando saranno arrivati James e Lozano. #respect”. E ancora @Daniele0256 aggiunge: “Se arriva facciamo un grande affare. Se arriva parecchi fegati iniziano a scoppiare! Un grande giocatore, completo per la sua età, uno che non si perde in giochetti ma non disdegna dribbling e corsa maniacale! Stiamo parlando di un top! #ForzaNapoliSempre #Lozano C’è anche chi esprime”.

@Valeria_Iuliano avanza una ipotesi: “Lo dico ora, che non sono ancora ufficiali: molto probabilmente il #Napoli acquisterà sia James sia #Lozano, ma il vero craque, che spaccherà le difese avversarie, sarà il messicano, accolto oggi come acquisto minore tra quelli che la piazza si aspetta”.

