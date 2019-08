Discorso Conte Senato: diretta streaming e tv, ecco dove vederlo

Discorso Conte Senato: c’è grande attesa per le parole del presidente del Consiglio dei Ministri, che oggi pomeriggio, alle ore 15, parlerà a Palazzo Madama. Diverse le indiscrezioni su cosa dirà, ma sembra quasi certa la risposta piccata alle accuse di Matteo Salvini e la difesa del Movimento 5 Stelle additato dal leader leghista come il “partito dei no”. Conte potrebbe definire Salvini “il ministro delle assenze”, e poi rassegnare le dimissioni, negando ogni partecipazione in un futuro governo che sarebbe ovviamente differente da quello giallo-verde che ha retto finora, tra polemiche e tensioni esplose improvvisamente nella settimana di Ferragosto.

Discorso Conte Senato: dove vederlo in diretta tv e streaming

La grande attesa per il discorso di Giuseppe Conte in Senato potrà essere evasa accomodandosi davanti al televisore. L’evento sarà infatti trasmesso in diretta tv, ma anche in streaming e tutti potranno ascoltare le parole del premier.

Le comunicazioni del premier Conte al Senato saranno infatti trasmesse sulla web tv del Senato a questo indirizzo: webtv.senato.it/webtv_live. Tra le trasmissioni del giorno vi è indicata infatti la Seduta di Assemblea n. 146, alle ore 15, con le comunicazioni del premier Conte. La diretta sarà sulla WebTV1 del Senato, nonché sul canale YouTube ufficiale dello stesso, raggiungibile anche tramite il sito sopra riportato.

All’evento non poteva mancare Enrico Mentana, con la sua consueta MaratonaMentana su La7. L’orario di inizio sarà alle 14.15, ovvero durante la Conferenza dei Capigruppo e 45 minuti prima dell’ingresso di Conte in Senato. La trasmissione proseguirà quindi per tutto il pomeriggio fino all’edizione delle 20 del telegiornale.

Governo ultime notizie: crisi in Senato, ecco i tre scenari probabili

Discorso Conte Senato: la diretta

Il programma

Alle 15, come detto, ci saranno le comunicazioni di Conte in Senato, a cui seguirà il dibattito e quindi il voto sulle risoluzioni. Il premier Conte, come rilanciano alcune indiscrezioni, potrebbe comunque rassegnare le proprie dimissioni. Con questa ipotesi, senza dunque la sfiducia parlamentare, il Movimento 5 Stelle si metterà nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, adducendo a Salvini le responsabilità della crisi e mettendosi a completa disposizione. Le dimissioni di Conte non sono comunque certe: ciò che appare sempre più chiaro è il delinearsi di un’alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle per il futuro governo che possa trascinare il Paese fino alla Manovra 2020 e, se possibile, oltre. Ma fonti M5S affermano che Conte è imprevedibile “ed è per questo che ci piace”. Chissà che non ci si debba attendere sorprese.

