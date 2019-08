Bonus figlio 2019 da 300 euro: dove si prende e requisiti per non perderlo

Negli ultimi anni i governi hanno introdotto diverse misure per favorire e incentivare l’incremento della natalità. Trattasi per lo più di benefici economici che rispondono al nome di bonus bebè, bonus mamma domani, bonus asilo nido, senza dimenticare gli assegni per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti. Ultimamente si è parlato anche di un altro beneficio economico, il cosiddetto Bonus figlio 2019 con importo pari a 300 euro. Si tratta però di un’iniziativa locale (come il Bonus Maternità assegnato dai Comuni) che non è riservata a tutte le famiglie.

Bonus Figlio 2019 da 300 euro: cos’è e come funziona

Il Bonus Figlio 2019 da 300 euro è infatti un incentivo alla natalità promosso dal Comune di Venezia. Ciò significa che solo i nuclei familiari che risiedono a Venezia e che rispondono a determinati requisiti possono usufruirne. A proposito di requisiti, oltre la residenza a Venezia, occorre avere anche un Isee inferiore a 35 mila euro, essere un nucleo familiare formato da genitore con un numero di figli pari o superiore a tre e il fatto che entrambi i genitori siano lavoratori. Tale beneficio economico, infatti, va incontro a quei nuclei familiari dove ambedue i genitori lavorano e sono quindi costretti a sostenere i costi di più servizi dedicati agli infanti, come servizi di baby-sitting o attività ludiche e sportive da effettuarsi nelle ore extrascolastiche.

Bonus figlio 2019: come presentare la domanda

Come abbiamo anticipato il Bonus figlio 2019 vanta un importo di 300 euro, somma che viene riconosciuta a ogni figlio che non abbia più di 16 anni. Inoltre tale bonus è promosso dal Comune di Venezia ed è quindi riservato solo ai nuclei familiari ivi residenti.

Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 26 agosto 2019 e fino al 26 settembre 2019: in sostanza, si avrà un mese di tempo per poter fare domanda del beneficio. Le richieste dovranno essere presentate presso gli Uffici della Direzione Coesione Sociale – Servizio Adulti e Famiglie, a Palazzo Zanchi Santa Croce 353, in Venezia. Per ulteriori informazioni sul bonus, bisognerà contattare il numero 0412747864. Si ricorda infine che per il bonus sono stati stanziati 73 mila euro in totale: ciò significa che il beneficio economico sarà erogato fino a esaurimento risorse.

