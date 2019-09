Reddito di cittadinanza e Quota 100: Catalfo “non si toccano”

Il destino del Reddito di Cittadinanza in bilico con l’avvicinarsi della prima Legge di Bilancio a firma del governo giallorosso? Nessun dietrofront assicura il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.

Reddito di cittadinanza: resta insieme a Quota 100

Non lascia adito a dubbi il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo: “Quota 100 e Reddito di cittadinanza non si toccano”. Così ha risposto ai cronisti che le chiedevano un intervento sul futuro delle due misure a margine dell’ultimo incontro con i sindacati. Una posizione netta quella della Catalfo, tra l’altro, ribadita anche in altre occasioni; per esempio, anche ai tempi del dibattito in Senato sulla fiducia al nuovo governo aveva tenuto a precisare come “entrambe le misure possono essere migliorate ma non sono in discussione”, quindi, con particolare riferimento al RdC aveva precisato che “dobbiamo lavorare con sempre maggiore forza sul potenziamento delle politiche attive e dei Centri per l’impiego. Lo faremo”.

Reddito di cittadinanza: pagamento settembre in corso, come verificare

Ancora presto per parlare di modifiche

D’altra parte, proprio la senatrice catanese viene considerata a ragione la “madre” del Reddito di cittadinanza, in quanto relatrice del provvedimento che poi ha visto la luce proprio nell’aula di Palazzo Madama nell’ormai lontano 29 ottobre 2013. Chiaro dunque che difficilmente con lei al ministero del Lavoro la misura sarà, appunto, messa in dubbio. Tuttavia, come dichiarato in una recente intervista al Messaggero, è ancora presto per parlare di modifiche importanti all’impianto attuale e, in primo luogo, dell’eventuale ampliamento della platea di potenziali beneficiari.

Anche il premier Conte in queste ore le ha fatto eco dicendo che Reddito di cittadinanza e Quota 100 “fanno parte di misure già adottate di protezione sociale e intendiamo conservarle”. Detto questo, sempre Conte, come la Catalfo d’altronde, ha rilanciato l’impegno del governo verso il potenziamento della cosiddetta Fase 2 del provvedimento, in pratica, quella relativa al recupero di persone attualmente escluse dal mercato del lavoro e alla loro riqualificazione professionale: senza questi aspetti, ha sottolineato il premier, rischia di essere una misura “meramente assistenziale”.

