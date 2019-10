Concorsi ottobre 2019: bandi pubblici in arrivo e numero posti

Concorsi ottobre 2019: anche per questo mese si possono elencare diversi bandi che mettono in palio dei posti nella pubblica amministrazione di nuova uscita e in scadenza.

Concorsi ottobre 2019: rinnovamento Pa e Quota 100

Dopo anni di stasi, la Pubblica Amministrazione ha cominciato un profondo processo di rinnovamento dopo il varo del disegno di legge Bongiorno, che ha preso il nome dal ministro della PA del governo gialloverde: con il provvedimento si voleva intervenire sul turnover in modo da tamponare gli effetti di Quota 100, il pensionamento anticipato di cui potranno usufruire i lavoratori con 62 anni di età e 38 di contributi fino al 2021.

Dunque, sono stati indetti dei concorsi con tantissimi posti in palio: si pensi soltanto che il Mibac ha indetto una selezione volta al reperimento di 5.400 risorse nell’arco di un triennio, la più ampia opera di reclutamento nella storia del dicastero dei beni culturali. Inoltre, sono in arrivo anche gli attesissimi concorsi nella scuola: si comincerà con una selezione che porterà all’assunzione di 24mila docenti precari.

Concorso Ministero Giustizia 2019: 616 operatori giudiziari, i requisiti

I concorsi in scadenza e quelli in arrivo

Scade oggi venerdì 11 ottobre 2019 il termine per inviare le proprie candidature per il concorso volto all’assunzione di 1.514 risorse distribuite tra Ministero del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Inail. Nel frattempo, cresce l’attesa per la pubblicazione del prossimo concorso Inps.

L’ente previdenziale dovrebbe procedere all’assunzione di ben 5.376 nuovi dipendenti nel biennio 2019-20; anche se bisogna sottolineare che oltre 3.500 ingressi avverranno tramite scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alle precedenti selezioni, saranno comunque 1.869 i posti messi in palio. Non si conoscono ancora i requisiti specifici, infatti, il bando dovrebbe uscire entro novembre 2019, d’altra parte, sembra chiaro che verranno aperte delle posizioni sia per diplomati che per laureati.

