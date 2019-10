Sondaggi elettorali Index: Lega e Italia viva con il segno più

Dopo Swg, Tecnè e Ixè, anche Index Research nei suoi sondaggi elettorali per Piazza Pulita (La7) sonda la Lega di nuovo in crescita. Rispetto alla rilevazione di una settimana fa, il Carroccio incrementa dello 0,4% il proprio bottino di voti portandosi al 32,7%. Lontani ben tredici punti i principali avversari: Pd e Movimento 5 Stelle. I primi vengono dati in calo dello 0,3 al 19,8%, i secondi in leggera ripresa al 19% (+0,2).

Nel centrodestra ci sono pochi movimenti: Fratelli d’Italia avanza dello 0,1 al 7,5% mentre Forza Italia rimane stabile al 6%. Italia Viva è la forza politica che guadagna più consensi rispetto al precedente sondaggio (+0,5). Il partito di Matteo Renzi raccoglie ora il 5,2% dei voti e mette nel mirino gli azzurri di Berlusconi.

Tra i partiti minori ci sono poche novità. Più Europa flette leggermente dello 0,1 al 2% proseguendo la sua fase decrescente. Verdi e Sinistra rimangono fermi entrambi al 2% gli altri partiti sono sondati tutti insieme al 3,8%. La quota di indecisi e non voto è al 38,4%.

Per quanto riguarda le coalizioni, i sondaggi elettorali di Index danno quella giallo rossa (Pd, M5S, Italia Viva e Sinistra) in calo dello 0,2 al 46%. Quanto basta al centrodestra per mettere la freccia del sorpasso (+0,4 al 46,2%).

Index ha poi dedicato una domanda al duello televisivo che si è tenuto martedì sera a Porta a Porta tra i due Mattei, Salvini e Renzi. Chi ha vinto? In questo caso gli italiani si dividono equamente tra chi assegna la vittoria al leader della Lega (38%) e chi a Renzi (37,6%).

L’ultimo cartello dei sondaggi elettorali Index è dedicato alla proposta del ministro dello Sport italiano Vincenzo Spadafora di spostare la finale di Champions di Instanbul come ritorsione per l’aggressione perpetuata dalla Turchia contro i curdi siriani. In questo caso la maggioranza degli italiani (84,8%) si dichiara favorevole alla misura. Contrario solo il 3,4% del campione intervistato.

