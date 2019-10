Sondaggi elettorali Tecnè: cala la fiducia nel governo

Gli ultimi sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire realizzati tra il 17 e il 18 ottobre, confermano il trend generale che vede la Lega in rialzo dopo un mese di appannamento. Il Carroccio, che punta tutto sulle elezioni regionali umbre per vendicarsi del governo giallo rosso, stampa un +0,4 e si porta al 31,6%. La crescita sottolineata da Tecnè non è solitaria, è evidenziata anche dal nostro sondaggio per Coffee Break e da altri istituti come Swg, Index ed Ixè.

Le due forze principali che sostengono il governo Conte perdono invece consensi. Il Partito Democratico lascia per strada mezzo punto e scende al 20,2% mentre i Cinque Stelle dal 20% passano al 19,8%. È probabile che a pesare sul segno meno siano i contrasti sulla manovra economica approvata salvo intese. La fiducia nel governo, infatti, è scesa di un punto rispetto alla precedente rilevazione (30%).

Rimanendo nell’area governativa, Italia Viva fa un piccolo passo in avanti al 4,1% (+0,1). Il sogno di Renzi, rilevato alla Leopolda, di raggiungere “il minimo sindacale della doppia cifra” accogliendo “chi non crede nella casa dei sovranisti e non sta in un disegno strutturale di alleanza tra Pd e M5S”, sembra essere ancora molto lontano.

Nel centrodestra, oltre alla Lega sorridono anche Forza Italia e Fratelli d’Italia. I sondaggi elettorali di Tecnè sondano gli azzurri di Berlusconi a pari merito con il partito guidato da Giorgia Meloni (7,8%).

Buone nuove anche per i piccoli partiti. Più Europa e Sinistra guadagnano entrambi lo 0,1 e si portano rispettivamente all’1,8 e all’1,7%. Male i Verdi che perdono lo 0,2 e calano all’1,7%. Aumenta la quota di indecisi e di incerti sondata al 44,3% (+0,4).

fonte: tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica estensione territoriale: intero territorio nazionale

Interviste effettuate il 17-18 ottobre 2019 con metodo Cati, Cami, Cawi

Totale contatti: 4.879 (100%) – rispondenti: 1.000 (20,5%) – rifiuti/sostituzioni: 3.879 (79,5%)

Margine di errore +-3,1%

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

Committente: Agenzia DIRE