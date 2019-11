Condividi su

Sondaggi elettorali Piepoli: coalizione giallo rossa in difficoltà

Gli ultimi sondaggi elettorali elaborati da Piepoli per Povera Patria, talk di approfondimento politico di Rai2 in onda il lunedì, confermano il trend di questa settimana che vede la Lega in ascesa e il Movimento 5 Stelle in forte calo.

L’onda lunga delle elezioni umbre si fa sentire e a beneficiarne sono tutte le forze di centrodestra. Ad iniziare dal Carroccio che guadagna mezzo punto e sale al 31,5%. Un valore ben al di sotto dell’ultima media sondaggi che vede il partito guidato da Matteo Salvini raccogliere un consenso pari al 33,2%.

Anche Fratelli d’Italia incrementa i propri voti passando dall’8,5 della scorsa rilevazione di inizio novembre al 9% di oggi. Stabile al 7% Forza Italia, ormai diventata di fatto la terza gamba del centrodestra.

Tra le forze politiche che sostengono il governo Conte, l’unica a crescere è Italia Viva che si attesta al 4,5%. I sondaggi elettorali di Piepoli sondano il Pd in calo di mezzo punto al 19%. Una tendenza, quest’ultima, registrata anche da Euromedia ma non da Swg e Ixè che danno i dem in ripresa dopo la batosta umbra. Unanime è invece il verdetto sul Movimento 5 Stelle. I pentatellati continuano a calare, questa volta dell’1,5 al 17,5%, in linea con il trend nazionale. Liberi e Uguali rimane stabile al 2%. In totale la coalizione giallo rossa raccoglie il 43%, quattro punti in meno rispetto al centrodestra che ottiene il 47,5% dei voti.

Tra i piccoli partiti si segnala la ripresa di +Europa al 2,5% mentre i Verdi rimangono inchiodati al 2%. La quota di indecisi è in rialzo di un punto al 31%.

Fonte: Piepoli

Sondaggi elettorali Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dall’8 al 9 novembre. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Consistenza numerica: interviste complete metodologia C.A.T.I.: 355 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 150 totale complete: 505 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 7.031 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 7.536. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 505 ± 4.36%.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]