Pagamento pensioni dicembre 2019: calcolo importo tredicesima e data

Lunedì 2 dicembre è il giorno del pagamento pensioni per tutti, sia per chi riceve l’accredito alle Poste, sia per chi lo riceve alla banca (per le banche, però, potrebbero metterci 24 ore prima che la somma sia erogata e si potrebbe attendere fino a martedì 3). Ma l’ultimo mese dell’anno potrebbe essere più ricco per i pensionati, perché si avrà diritto a una mensilità supplementare, insomma, alla cosiddetta tredicesima.

Pagamento pensioni dicembre 2019: quando arriva la tredicesima e importo

Dunque, a dicembre 2019 i pensionati riceveranno l’attesa tredicesima. L’importo di questa mensilità supplementare si calcolare facendo una semplice e rapida operazione: infatti bisognerà moltiplicare gli importi lordi della pensione per ogni mese che si è ricevuta e infine dividere per 12 mesi. Il risultato corrisponde all’importo lordo della tredicesima. Ovviamente, ciò significa che se un pensionato ha ricevuto la pensione per 12 mensilità, questi riceverà una tredicesima più alta rispetto a uno che in pensione ci è andato ad aprile, o comunque più tardi, e quindi quest’anno ha ricevuto un minor numero di mensilità.

Pagamento pensioni dicembre 2019: bonus tredicesima, a chi spetta

Inoltre c’è da considerare anche l’esistenza di un altro bonus, che però non spetta a tutti. Stiamo parlando di un bonus “tredicesima”, il cui importo può arrivare massimo a 154,94 euro e viene erogato direttamente nell’assegno nel mese di dicembre. Questo bonus supplementare è erogato a tutti quei pensionati in possesso di determinati requisiti riguardanti il reddito e la pensione. Tale importo, infatti, è riservato a chi nell’ultimo anno ha ricevuto un assegno pensionistico con una somma minore rispetto al trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ovvero 6.596,46 euro. Chi invece riceve una somma annua compresa tra 6.596,46 euro e 6.751,40 euro, avrà lo stesso diritto al bonus tredicesima, ma di importo minore. Altro requisito, dicevamo, riguarda il reddito annuo imponibile ai fini Irpef, che deve essere inferiore a 9.894,69 euro per chi vive solo, o 19.798,38 euro per chi è coniugato.

