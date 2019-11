Condividi su

Bonifico senza codice fiscale: cosa si perde e come evitare l’errore

Per una serie di motivazioni legate al mantenimento della propria privacy, qualcuno potrebbe aver bisogno di inviare o ricevere un bonifico senza indicare il proprio codice fiscale. È possibile?

Bonifico: possibile senza codice fiscale?

L’ideale per farsi accreditare dei soldi senza che rimanga traccia del pagamento sarebbe la spedizione dei contanti; tuttavia, è facile capire quali siano i rischi di questa modalità, altrettanto facile è capire quanto sia scomoda. Oggi, il modo migliore per ricevere una certa somma di denaro è effettuare un bonifico; d’altra parte, è possibile che per una serie di motivazioni legate al mantenimento della propria privacy non si voglia indicare il codice fiscale. È possibile effettuare un bonifico anche senza?

Il dato principale al momento di effettuare un bonifico, come molti ormai sanno bene, è l’Iban del beneficiario. Quando ci si reca nel proprio home banking per inviare un pagamento, il sistema chiederà innanzitutto il nome e il cognome del beneficiario e poi il suo Iban. Ora, anche se ormai le piattaforme di molti istituti bancari bloccano la procedura di pagamento se c’è un errore nel nominativo, in teoria, se l’Iban corrisponde a un conto corrente la somma di denaro può essere inviata.

Trigone: puntura, effetti veleno e quando può essere mortale

Rimane sempre traccia del pagamento

Il suddetto meccanismo è praticamente uguale anche se il bonifico sarà inviato a una carta prepagata, molte ormai hanno un vero e proprio codice Iban. L’unico caso o almeno l’unico caso degno di nota in cui per effettuare un bonifico o un accredito è necessario indicare il codice fiscale del beneficiario è quello della Postepay. Detto ciò, sarà bene chiarire che anche se non si indica il codice fiscale del beneficiario, ogni pagamento tramite Iban e in generale ogni accredito su conto corrente o carta prepagata rimarrà sempre e comunque tracciabile. Sostanzialmente, sarà sempre possibile risalire all’identità del beneficiario e dell’autore del versamento sia che il bonifico sia fatto tramite home banking o sportello.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]