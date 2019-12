Condividi su

Chievo-Cremonese: formazioni, quote e pronostico della partita

Il posticipo di sabato della 15^ giornata di Serie B è Chievo-Cremonese. Il match tra veneti e lombardi si giocherà sabato 7 dicembre alle ore 18:00 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Chievo in piena lotta per le posizioni che contano in ottica playoff, Cremonese che vuole allontanare la zona retrocessione.

Pronostico e quote

Il pronostico pende in direzione della squadra di casa. I clivensi, sesti in campionato con 21 punti, sono nel pieno della lotta per risalire in Serie A. I gialloblu possono contare su una squadra molto completa, un mix di uomini di esperienza e giovani che mister Marcolini ha saputo valorizzare al meglio. Il passo falso contro il Trapani ha precluso al Chievo la possibilità di artigliare il secondo posto in solitaria, e ha fatto anche leggermente lievitare le quote della squadra di Verona in vista di Chievo-Cremonese (vittoria a 1,90).

Il successo esterno della Cremonese è invece quotato intorno a 4,30. I grigiorossi stanno però vivendo una stagione complicata (14° posto e 17 punti all’attivo) e hanno già operato anche un cambio di allenatore, con Marco Baroni che ad ottobre ha preso il posto di Massimo Rastelli. Qualche timido segnale di ripresa è arrivato nelle ultime partite nelle quali la Cremonese è riuscita ad ottenere due pareggi e una vittoria.

Chievo-Cremonese: le probabili formazioni

Nel Chievo ancora in dubbio Giaccherini. L’ex Cesena e Juventus sta facendo i conti con un problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori nelle ultime due giornate di campionato. In caso di assenza sarà uno tra Obi e Garritano a scendere in campo contro la Cremonese. In attacco qualche problema fisico anche per Djordjevic. Dovrebbe così essere confermato il tandem offensivo composto da Meggiorini e Rodriguez. Per Chievo-Cremonese gli ospiti ritrovano il regista Castagnetti che ha scontato il turno di squalifica. Indisponibile l’olandese Boultam, sulla fascia sinistra ci sarà Soddimo.

Riportiamo di seguito le probabili formazioni di Chievo-Cremonese:

Chievo (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Cotali; Segre, Esposito, Obi; Vignato; Meggiorini, Rodriguez.

Allenatore: Michele Marcolini.

Cremonese (4-4-2): Agazzi; Ravanelli, Bianchetti, Terranova, Mogos; Zortea, Arini, Migliore, Soddimo; Ciofani, Ceravolo.

Allenatore: Marco Baroni.

