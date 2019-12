Condividi su

Sondaggi Politici Euromedia: “con elezioni regionali governo cadrà”

Ospite a L’aria che tira, su La7, la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha affermato che una buona metà degli italiani sia convinta che le prossime elezioni regionali di gennaio saranno decisive per il futuro del governo, decretandone la caduta. Un esecutivo peraltro già infastidito da tensioni e liti interne, la cui animosità non convince l’elettorato sulla sua durata. Sul banco degli imputati c’è anche la Manovra, come ogni anno dopotutto. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è ben consapevole dei problemi che questa potrebbe causargli con alcune componenti del Paese.

Sondaggi politici Euromedia: Ghisleri, “Elezioni regionali decisive per 1 italiano su 2”

“Noi abbiamo fatto un sondaggio per Porta a Porta dove è riportato che il 50% degli italiani è convinto che con le elezioni regionali in Emlia-Romagna e Calabria, ma anche con quelle che ci saranno in primavera, cadrà il governo”. Un’affermazione importante dal campione rappresentativo dell’elettorato intervistato da Euromedia. Ma a frenare le prospettive di questo esecutivo sono anche le tensioni interne. “Un italiano su due è convinto che queste litigiosità non porteranno avanti questo governo per molto tempo”.

Sondaggi politici Euromedia: Matteo Renzi e la Manovra

Renzi a disagio con le microtasse incluse nella Manovra 2020? Ghisleri spiega che “il tema di Renzi è legato al fatto che evidentemente non si vuole intestare una Manovra che lo mette in difficoltà con determinate parti produttive del Paese. Che sia la sugar tax, la plastic tax o quella sulle auto aziendali, queste imposte hanno un forte peso”.

Niente più tasse sulle merendine, eppure “si sono tassate le bevande, anche quelle con contenuto zero. Stiamo parlando di un bene trasversale: bevande che sono sulla tavola del povero quanto del ricco. Tutto questo l’italiano fa fatica a capirlo. Non è che il ministero della Sanità ha lanciato un allarme sull’obesità a causa del consumo di zuccheri. Si è partiti a gamba tesa su determinati progetti e per gli italiani è un’intromissione molto importante”.

L’opinione pubblica resta comunque attenta agli sviluppi della situazione. “Se una di queste tasse fosse tolta, dimezzata o giustificata in altra maniera e Renzi se ne intestasse il valore, la gente capirebbe perfettamente. Qui c’è una lotta di sopravvivenza legata più a una importante comunicazione politica”.

